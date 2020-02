Luca Brasi si na nic nehraje. Coppola do svého Kmotra obsadil skutečného mafiána

LOS ANGELES Herec Lenny Montana ztvárnil jen několik málo rolí. Ta nejvýraznější je zabiják rodiny Corleone Luca Brasi z kultovního filmu Kmotr režiséra Francise Forda Coppoly. Montana nemusel svou roli příliš hrát, protože měl být v té době členem skutečné mafiánské rodiny Colombo.

Luca Brasi nebyl v Kmotrovi kdovíjak velkou postavou. Přesto však byla jeho role věrného vykonavatele spravedlnosti pro dona Vita Corleoneho (Marlon Brando) uvěřitelná a mezi fanoušky si Luca Brasi získal takové místo, že po něm rapper Kevin Gates pojmenoval album a jeho skon George Lucase inspiroval pro smrt Jabby Hutta ve filmu Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho.

Lenny Montana byl ale skutečným členem mafie a příběh, jak byl do role obsazen, je velice zajímavý. Ve větších či menších detailech koluje již několik let na internetu. Zvýšený zájem o herce nyní probudil nedávný příspěvek na sociální síti Reddit.

Montana se narodil v roce 1926 jako Leonardo Passafaro. Jeho zjev rozložitého obra ho předurčil k zápasení ve wrestlingové aréně pod přezdívkou Zebra Kid. Mafie tehdy mezi bijci v arénách čile hledala tělesné strážce.



Colombo Rodina Colombo byla jednou z pěti hlavních newyorských mafiánských rodin spolu s rodinami Bonanno, Gambino, Genovese a Lucchese.

Během natáčení Kmotra v roce 1973 pracoval Lenny Montana jako tělesný strážce Joea Colomba. Ten byl na natáčení Kmotra vyslán Ligou za občanská práva Italoameričanů (IACRL), organizací založenou jeho otcem Josephem Colombem.

Úkol Joea Colomba byl prostý. Měl na to dohlížet, že filmaři nezesměšňují Italoameričany. Při natáčení a v samotném filmu nesměla například zaznít slova mafie nebo Cosa Nostra.

Když pak Francis Ford Coppola hledal svého Lucu Brasiho, nemusel chodit daleko. Bývalý zápasník Lenny Montana byl se svými dvěma metry a více než 140 kilogramy ideálním představitelem.

Luca Brasi chová ve filmu Vita Corleoneho v takové úctě, že před ním téměř zapomíná mluvit. Ani to nebylo hrané, protože Lenny Montana byl údajně v přítomnosti herecké legendy Marlona Branda tak nervózní, že zapomínal text. Vidět je to hlavně ve scéně, kdy má Luca předávat dar na svatbě Corleonovi dcery. To Coppolovi umožnilo vykreslit dona Corleoneho jako jediného muže, kterého se bojí i jinak neohrožený Luca Brasi.

Štábu i hercům Lenny Montana přirostl k srdci. Producentka filmu Al Ruddyová pro magazín Vanity Fair vzpomínala na to, jak se ji při natáčení rozbily náramkové hodinky. Montana ji přinesl starožitné hodiny vykládané drahými kameny a řekl jí, že to má jako dárek od „chlapců“. Jindy měl zase na place vykládat o tom, že budovy se nejlépe podpalují tak, že přiděláte k ocasu krysy tampón napuštěný v petroleji. Zvíře se zapálí a následně vypustí do objektu.

Lenny Montana zemřel v roce 1992. Stačil si zahrát ještě několik menších filmových a televizních rolí. Většinou šlo o padouchy, zloděje a vrahy. Objevil se například v seriálech Kojak nebo Magnum. Ze stínu Lucy Brasiho se mu ale nikdy vystoupit nepodařilo.