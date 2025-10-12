Čtyřicetiletá Lucie na plátně. Kapela představí premiéru koncertního filmu

Skupina Lucie v rámci oslav 40 let na scéně chystá na 17. října speciální večer v Cinema City Westfield Chodov, který nabídne nejen premiéru koncertního filmu, ale i možnost osobního setkání se členy kapely. Programem provede moderátor Miloš Pokorný.
Lucie připravila pro své příznivce večer plný hudby, emocí i exkluzivních informací. V pátek 17. října se v Cinema City ve Westfield Chodov uskuteční slavnostní premiéra filmového záznamu koncertu z OX Club Prague, který se konal letos 9. dubna a skupina se na něm poprvé živě představila v sestavě se zpěvákem Viktorem Dykem.

Na plátně se kromě koncertu objeví také videoklipy k aktuálním singlům Marie a Krása a zázrak a tajemství. Návštěvníky večerem provede moderátor Miloš Pokorný, který společně s kapelou nabídne pohled do zákulisí její současné tvorby, plánů na rok 2025 i chystaného turné Lucie 40 let. Kapela také představí připravované album R.A.D.O.S.T. Součástí večera bude i prostor pro dotazy fanoušků a také společné focení.

Skupina Lucie vznikla v roce 1985 a největší slávu zažila v první polovině 90. let s alby Lucie, In The Sky a Černý kočky mokrý žáby, které bylo vyhlášeno nejlepším albem deváté dekády. Klasická sestava David Koller (bicí, zpěv), Robert Kodym (kytara, zpěv), P.B.Ch. (baskytara) a Michal Dvořák (klávesy) se několikrát proměnila.

Místo P.B.Ch. v Lucii nějaký čas působil Marek Minárik, v roce 2003 se musel odporoučet Michal Dvořák – do Lucie tehdy nastoupil kytarista Tomáš Vartecký – a dvakrát z kapely odešel David Koller. Poprvé v roce 2005 a podruhé a podle všeho definitivně počátkem roku 2024. Pěvecky jej nahradil Viktor Dyk, bubenicky Štěpán Smetáček.

