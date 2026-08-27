Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

„Dnes odešel do moderátorského nebe můj parťák z Evropy 2 Luděk Hrzal. Nezapomenu na tebe,“ uvedl na svém facebooku Pavel Hájek, kterým spolu s Hrzalem působil na vlnách Evropy 2.
Společně uváděli Sexíček Live. Tedy oblíbený rozhlasový pořad s erotickou tématikou, který Evropa 2 vysílala ve středu kolem půlnoci. Moderátorům tehdy do studia volali posluchači a vyprávěli své zkušenosti s daným tématem a vyhrávali za to věcné ceny. Hájek v pořadu vystupoval jako „doktor Buben“, expert na sex.
Luděk Hrzal z rozhlasového éteru promlouval už od kraje 90. let. Televizní diváci jej pak znali z hudebního pořadu SOS na Primě. Už před revolucí působil jako diskžokej, v mládí spolupracoval i s Romanem Holým.
Moderátorovi lékaři před čtyřmi lety diagnostikovali leukémii, od které ho napoprvé zachránila transplantace kostní dřeně jeho vlastní dcery. Později se však nemoc vrátila v ještě agresivnější formě. Kvůli vážnému zdravotnímu stavu byl Hrzal před svým odchodem v paliativní péči.
„Když jsi nám dával kamínek, tak jsme to s Martinem a Milošem zlehčovali. Všichni jsme věřili, že to dáš. Já měl fakt obrovskou radost, když jsme si naposledy volali. Když umřel Patrik, tak jsi chtěl, aby po tobě zůstala knížka. To jsme ti s tvými kolegy splnili, tak teď zase někdy nashle. Sakra, proč je ta Zubatá tak slepá?“ napsal pak na Facebooku Libor Šprysl, který je autorem knihy 88,2 FM - Zrod legendy.
Loni začátkem prosince odešel ve věku 55 let moderátor Ranní show Evropy 2 Patrik Hezucký. Lékaři u něj diagnostikovali nádor neznámého původu, který metastázoval do jater. Oblíbený rádiový bavič na rozhlasové stanici od roku 1998 vysílal ve dvojici s kolegou Leošem Marešem.