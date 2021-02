Nejdříve drogy, pak herecká sláva. ‚Mačeta‘ Danny Trejo vydá autobiografii. V originále vyjde již o prázdninách

PRAHA Hollywoodský herec Danny Trejo se k hollywoodským rolím dostal před drogovou závislostí pobyt ve vězení. Cestu popíše ve své první knize nazvané Trejo: Můj život zločinu, vykoupení a Hollywoodu (Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood). V anglickém originále vyjde letos o prázdninách.

Americký herec mexického původu Trejo se proslavil hlavně díky své netradiční vizáži evokující ty největší padouchy a drsňáky. Jeho život byl ale přesně takový, jaký bývá i na plátně. Závislost na heroinu si vypěstoval v pouhých dvanácti letech, za krádeže a menší zločiny prošel několika americkými věznicemi včetně nechvalně proslulého San Quentinu. „Vykoupil“ ho až režisér Andrej Končalovskij, když ho obsadil do menší role boxera ve filmu Splašený vlak (1985) s Jonem Voightem v hlavní roli. U filmu už zůstal.

Danny Trejo začal pořádně hrát až ve svých čtyřiceti letech. Dnes, ve svých 76 letech, má na kontě více než 300 filmových rolí povětšinou menšího rozsahu. I nyní je schopný brát deset až dvacet rolí ročně. Kromě toho vlastní i několik restauračních podniků v Los Angeles a přilehlém okolí. Nejvíce se ale proslavil díky filmům režiséra Roberta Rodrigueze - Desperadovi, Spy Kids, Od soumraku do úsvitu a také v Machetovi, kde ztvárnil titulní postavu.

„Danny Trejo je pro mnoho Američanů mexického původu mnohem víc než jen herec,“ popsala magazínu Deadline Michelle Herrera Mulliganová, editorka nakladatelství Atria, u kterého hercova biografie vyjde. „Je to legenda. Idol. První Chicano (slangové označení pro Američany mexického původu, pozn. red.) akční hvězdou. Je to někdo, kdo dosáhl úspěchu,“ dodala.

Trejo je velmi populární i v České republice. Proslavil se zde nejen filmovými rolemi, ale i účinkováním v úspěšné reklamní kampani firmy Mountfield.