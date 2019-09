MACHALICKÁ: Wajdova hvězda Jandová bude hrát v Plzni na festivalu Divadlo

Ve středu začíná oficiální program festivalu Divadlo v Plzni. V zajímavé nabídce ze zahraničí se skví i jméno jedné z nejvýznamnějších polských hereček Krystyny Jandové. Diváci ji uvidí v inscenaci Zápisky z vyhnanství, která vznikla podle příběhu dvacetileté polské židovky, donucené k emigraci v roce 1968.

Jandová, která i píše a vydala několik knih, se podílela i na jevištní úpravě knihy. Hvězda filmů Andrzeje Wajdy na sebe upozornila hned v prvním snímku, který s ním natočila - Muž z mramoru. Točila ovšem i s dalšími velikány, například hrála Barbaru v Mefistovi Istvana Szaboa, spolupracovala se Zanussim, Kieslowským...

Takřka neuvěřitelná je historie filmu Výslech, který v roce 1982 natočil Ryszard Bugajski. Je to syrové líčení hrůz komunistického kriminálu a celé mašinerie. Film bez sebemenší úlitby režimu otevřeně ukazuje vykonstruovaná obvinění, vymyté mozky i sadismus vyšetřovatelů. Jandová tu hrála kabaretní zpěvačku Toniu, která není žádná odpůrkyně komunistů, ale holka, která se chce bavit a má ráda muže. Ve vězení se v ní ovšem pod dojmem zrůdné nespravedlnosti a zvůle postupně probudí odvaha a zaťatost. Jandová Toniu hraje famózně a divák si musí několikrát vzpomenout na to, co o ní kdysi Wajda prohlásil. A to, že všechno odehraje jen očima.



Skutečně, v jejím pohledu se protínají emoce, třeba pohrdání nad mučiteli, které se v nich odráží, je vražedné. Ani trochu není melodramatická, je to vynikající psychologická studie ženy zahnané do kouta a přece vnitřně nepokořené. Těžko si představit, že by u nás v roce 1982 takový scénář prošel, natož že by se podle něj natočil film. Poláci ale byli vždy o kus napřed, byli víc rezistentní, nepokoření. I když film šel hned do trezoru a režisér nakonec tři roky poté emigroval. Film se do polských kin dostal až v roce 1989 a Krystyna za roli obdržela Zlatou palmu.