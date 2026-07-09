Neflákej se, popohnala Vášáryová Ebena. Herečce tleskalo celé karlovarské divadlo

  18:28aktualizováno  18:28
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Magda Vášáryová přebírá mikrofon od Marka Ebena (9. července 2026).

Magda Vášáryová přebírá mikrofon od Marka Ebena (9. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Magda Vášáryová se zdraví s publikem Městského divadla Karlovy Vary (9....
Magda Vášáryová a Marek Eben v Městském divadle Karlovy Vary (9. července 2026)
Magda Vášáryová přichází do Městského divadla Karlovy Vary (9. července 2026).
Magda Vášáryová v Městském divadle Karlovy Vary (9. července 2026)
11 fotografií
Celé Městské divadlo povstalo a dlouhým potleskem přivítalo Magdu Vášáryovou, která v něm ve čtvrtek odpoledne osobně uvedla snímek Vtáčkovia, siroty a blázni od Juraje Jakubiska. Někdejší slovenská herečka a diplomatka je jednou z hvězd závěru letošního karlovarského festivalu. Při uvedení zdůraznila omezení svobody tvorby z let 1968 a 1969, které zasáhlo vedle mnoha dalších i ji a režiséra Jakubiska.

„Tak kdo bude dávat otázky? Neflákej se tady“ popíchla žertem Magda Vášáryová Marka Ebena poté, co dozněl potlesk na úvod uvedení filmu. „No, je velice dráždivé, když můžete mít výpověď hlavní herečky ještě předtím, než film zhlédnete,“ navázal lehce zaskočený Eben a pak se už rozhovořil o snímku z konce šedesátých let, který místo do kin putoval do trezoru.

„S tím filmem to je, jako když kupujete nějaké drahé víno a oni vám řeknou, že leželo čtyři roky v sudu,“ pokračoval Eben. „Tohle leželo v trezoru od roku 1969,“ navázala hned Vášáryová. „Vybrala jsem ho proto, že si myslím, že to je jedno z vrcholných děl Juraje Jakubiska. Pracovala jsem s ním na dvou filmech a proto můžu odpovědně říct, že to byl génius,“ pokračovala.

„Uvidíte ten přepych svobody, který k nám přišel koncem 60. let a pak tu železnou oponu, která znovu padá na moji generaci. Nám bylo dvacet a zlomila nám páteře,“ popisovala bývalá herečka. „Tohle je film, který si pouštěl Ústřední výbor komunistické strany Československa každého 8. nebo 9. ledna, když se sešli na Pražském hradě, aby se přesvědčili, že tuhle svobodu tvorby, myšlení a uvažování už nikdy nedopustí,“ zdůraznila Vášáryová.

Magda Vášáryová a Philippe Avron ve filmu Vtáčkovia, siroty a blázni (1969)

Dále dodala, že snímek to neměl jednoduché ani v 90. letech, kdy už se opět mohl promítat. „V zahraničí nemohl mít úspěch, protože moje postava tam umírá stejným způsobem, kterým zemřela herečka Sharon Tate, manželka Romana Polanského,“ uvedla Vášáryová v narážce na řádění gangu Charlese Mansona v srpnu 1969. „Všichni si mysleli, že jsme to využili. Bylo těžké vysvětlit, že jsme jej natočili předtím,“ dodala.

„Pokud byste se mne zeptali, jestli jsem pak ještě něco natočila s Jurajem Jakubiskem – ne!“ uvedla ještě. „Ne. Byl to velmi dobrý režisér, ale jako každý dobrý režisér strašně lezl na nervy. Takže jsem pak už odmítla, i když pro mne napsal scénář. Juraj Jakubisko pak už stejně několik let vůbec nemohl pracovat.“

„Uvědomte si prosím, že roku 1969 mne vyhodili z univerzity nejen kvůli tomuto filmu. Spoustu tvořivých, báječných, geniálních lidí české a slovenské kultury vůbec nemohlo pracovat. Připravili naši kulturu o geniální díla. Proto jsem vám ho vybrala,“ uzavřela emotivně Vášáryová, čímž opět vyvolala dlouhý potlesk.

Magda Vášáryová se zdraví s publikem Městského divadla Karlovy Vary (9. července 2026).
Magda Vášáryová přebírá mikrofon od Marka Ebena (9. července 2026).
Magda Vášáryová a Marek Eben v Městském divadle Karlovy Vary (9. července 2026)
Magda Vášáryová přichází do Městského divadla Karlovy Vary (9. července 2026).
Magda Vášáryová v Městském divadle Karlovy Vary (9. července 2026)
11 fotografií

Snímek, na jehož scénáři Jakubisko spolupracoval se spisovatelem Karolem Sidonem, se v československo-francouzské koprodukci natáčel na podzim roku 1968. Fantaskní podobenství o absurditě světa a nenaplněných snech bylo v hodnocení speciální komise tehdejšího slovenského ministerstva kultury označeno za „nesocialistické“ a jeho distribuce byla zakázána. Film byl uveden až po více než dvaceti letech. Proslavilo ho také to, že režisér Jakubisko nechal herečce během natáčení bez jejího vědomí podat LSD, aby docílil autentického uvolnění.

Kofola, léto začíná na festivalech

Film Vtáčkovia, siroty a blázni, v němž trojice hrdinů Yorick, Marta a Andrej přežívá ve světě plném beznaděje a deziluze díky bláznovství, tvoří druhou část volné Jakubiskovy trilogie. K ní patří ještě filmy Zbehovia a pútnici (1968) a Dovidenia v pekle, priatelia (1970). Všechny byly inspirovány svobodomyslnou atmosférou 60. let, která se však v socialistickém Československu tvrdě střetla s okupací země vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

Hereckou kariéru Vášáryová uzavřela v roce 1990 dramatem Súkromné životy v režii Dušana Hanáka. Po sametové revoluci přijala nabídku prezidenta Václava Havla a stala se velvyslankyní Československa v Rakousku, v letech 2000 až 2005 působila jako velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku. Nadále se angažovala v politice i veřejném životě. Je autorkou několika knih, v loňském roce vyšel obsáhlý knižní rozhovor Než zmizím, v němž se otevřeně vyslovuje k aktuálním společenským otázkám.

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