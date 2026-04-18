Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

  21:50
Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg Radovan Jursa. Ocenění se dočkal i pediatr Cyril Matějka, vystupující jako Cyril Děckař, nebo Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava.

Dora Kaprálová získala Magnesii Literu za knihu Mariborská hypnóza (18. dubna 2026) | foto: ČTK

Kniha Mariborská hypnóza vznikla na popud brněnského nakladatelství Větrné mlýny v rámci projektu Second City, jehož cílem byly tvůrčí rezidenční pobyty českých spisovatelů a spisovatelek ve „druhých“ městech Evropy.

Dora Kaprálová se tak ocitla na dva týdny ve slovinském Mariboru a originální optikou prozkoumávala dané místo. V Mariborské hypnóze se tak čtenář stává součástí chemického procesu psaní. Vznikla „kniha o bílé a černé magii, smyslu psaní, životě mouchy a hypnotizérovi, o mariborském zázraku“ a stala se knihou i prózou roku.

V kategorii poezie uspěl kardiochirurg Radovan Jursa se svou sbírkou Koncept transparence, věnovanou především vztahům. Dalším oceněným lékařem se stal pediatr a neonatolog Cyril Matějka, který pod jménem Cyril Děckař natáčí vtipná videa, v nichž radí rodičům s péčí o děti. Jeho kniha Děcké lékařství získala Cenu čtenářů.

Nejlepší knihou pro mládež je komiks S láskou V. od ilustrátorky Kateřiny Illnerové, v němž vnučka posílá své babičce pohledy z dobrodružných cest po světě, aby se mohla stát součástí jejího putování.

Porota ocenila i popis života žen s ADHD

V kategorii publicistiky získaly cenu novinářka Klára Kubíčková s terapeutkou Janou Srncovou za knihu Roztěkané, v níž popsaly, jak se žije ženám s ADHD. Autorky vycházejí z vlastních zkušeností i rozhovorů z dalšími ženami.

Jana Srncová a Klára Kubíčková, autorky knihy Roztěkané

Literu za fantastiku získal debut česky píšící slovenské autorky Jely Abasové Tři čtvrtě na šílenství o čtyřech dhampírských sourozencích. Nejlepším humoristickým titulem je Podezřelý ticho od bývalé atletky Zuzany Bergrové, která popisuje scény ze života dobrovolné single matky. Nejlepší detektivkou je kriminální thriller Jiřího Klečky Černý kos, který byl inspirován skutečnou událostí a líčí případ únosce a dvou zneužívaných chlapců.

Literu pro nejlepší naučnou knihu získali Petr Pokorný a Petr Šída za Hinterland: Archeologie severočeských pískovcových krajin. Debutem roku je povídková kniha Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje od Marie Škrdlíkové a nejlepší překladovou knihou jsou Slavné časy od zimbabwské spisovatelky NoViolet Bulawayo, kterou do češtiny přeložila Anna Štádlerová.

ČRo Vltava jako nenahraditelná služba

Cenu Magnesia za přínos knižní kultuře si odnesla Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře.

Cenu za nakladatelský čin získala čtyřdílná monografie Pavly Pečinkové Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho, mapující jeho výtvarnou tvorbu.

Ocenění si ceny převzali během slavnostního večera, kterým provázeli Daniela Brzobohatá a Saša Michailidis. Z úst moderátorů i některých předávajících často zaznívala kritika směrem k ministerstvu kultury, které snížilo rozpočet na vydávání knih i na podporu knihoven. Zazněly i hlasy na podporu veřejnoprávních médií.

Také někteří ocenění využili přímý přenos, aby se vyjádřili k domácímu a světovému dění. Autorka knihy roku se vyjádřila proti Putinovi a všem diktátorům světa, nejúspěšnější debutantka zase vystoupila na podporu Palestiny.

Držitelé cen Magnesia Litera 2026

Kniha roku

Dora Kaprálová: Mariborská hypnóza (Větrné mlýny)

Luxor Litera za prózu

Dora Kaprálová: Mariborská hypnóza (Větrné mlýny)

Pale Fire Capital Litera za poezii

Radovan Jursa: Koncept transparence (Galerie Věž)

JABLOTRON Litera za knihu pro děti a mládež

Kateřina Illnerová: S láskou V. (Host)

NF IOCB Tech Litera za naučnou literaturu

Petr Pokorný, Petr Šída: Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin (Kodudek)

ČRo Plus Litera za publicistiku

Klára Kubíčková, Jana Srncová: Roztěkané (Host)

Litera za nakladatelský čin

Pavla Pečinková (ed.): Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho (8smička)

Litera za překladovou knihu

NoViolet Bulawayo: Slavné časy (přel. Anna Štádlerová, EMG/Odeon)

DILIA Litera za debut roku

Marie Škrdlíková: Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje (NLN)

JABLOTRON Litera za detektivku

Jiří Klečka: Černý kos (Host)

Litera za fantastiku

Jela Abasová: Tři čtvrtě na šílenství (Host)

Litera za humoristickou knihu
Zuzana Bergrová: Podezřelý ticho (Albatros Media/Motto)

Cena Magnesia za přínos knižní kultuře

Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře

Kosmas Cena čtenářů

Cyril Děckař: (103 media)

