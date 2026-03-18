Ceny Magnesia Litera 2026 znají nominace. Ve hře je komisařka Výrová i národní zlozvyky

Letošní ročník knižních cen Magnesia Litera oznámil v pondělí nominace. Šanci na vítězství mají prozaičky Dora Kaprálová či Magdaléna Platzová a také literární detektivové od Nejsvětější Trojice z pera Michala Sýkory.
Ceny Magnesia Litera 2026 budou vyhlášeny 18. dubna | foto: Profimedia.cz

V kategorii Litera za prózu figurují knihy Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, povídkový soubor Fáze jedné ženy autorky Magdalény Platzové a pronikavé, kritické, nekonvenční, provokativní i tragikomické psaní o naší polistopadové skutečnosti Tajný život institucí z pera Ladislava Šerého.

Cenu za nejlepší básnickou sbírku má šanci získat Daniel Hradecký za sarkastický básnický kšaft Náměstí Práce, neúprosně pranýřující novodobý rozpolcený svět a veškerou soudobou lidskou civilizaci. Konkurentem je mu Iva Jakimiv za neokázalou výpověď o lidském nitru Onde a profesí kardiochirurg Radovan Jursa za sbírku Koncept transparence, věnovanou především vztahům.

V kategorii za publicistiku figuruje znamenité knižní ohlédnutí za českou shoegazeovou scénu 90. let, reprezentovanou kapelami The Ecstasy of St. Theresa, Here, Naked Souls, Toyen a Sebastians z pera hudebního publicisty Miloše Hrocha. Erudovaný, živě a poučeně sepsaný text s mnoha přesahy do dalších oborů a pevným zasazením do tehdejšího politicko-společenského kontextu byl před nedávnem oceněn i v rámci hudebních cen Vinyla.

Ceny Magnesia Litera budou vyhlášeny 18. dubna, přímý přenos odvysílá kanál ČT art.

V nominacích na nejlepší detektivku najdeme tituly Černý kos od Jiřího Klečky, temný thriller s melancholickou atmosférou a odkazy na tvorbu skupiny Beatles, dále Letní slunovrat od Michaely Klevisové a Žádné dobré zprávy od Michala Sýkory, šestý svazek příběhů detektivů od Nejsvětější Trojice, známých i z televizní obrazovky.

Kategorii Litera za fantastiku dominují ženy. Palác šupinatých koček od Jarmily Kašparové je stylisticky vytříbená kniha, v níž bohatý jazyk plný novotvarů hraje stejnou roli jako příběh. Ludmila Svozilová se v románu Ante portas utkala s hororovým žánrem a debut česky píšící slovenské autorky Jely Abasové přináší radost z tvorby světů a čtenářsky přitažlivých postav.

Cenu za nakladatelský čin si může odnést Edice Paprsek pražského nakladatelství Triáda, která od roku 1998 přináší zásadní díla zejména z oblasti literární vědy, ale i lingvistiky či filozofie a významným způsobem tak přispívá k utváření těchto disciplín v českém prostředí. Dále je nominovaná čtyřdílná monografie Pavly Pečinkové Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho, mapující jeho výtvarnou tvorbu, a Národní sbírka zlozvyků: Encyklopedie nešvarů národa, v němž kolektiv autorů kolem Kateřiny Šedé předkládá téměř 36 tisíc přihlášených a sesbíraných zlozvyků od skutečných respondentů – a to jak anonymních, tak podepsaných – bez ohledu na věk, vzdělání, či sociální postavení.

Držitelé ceny Magnesia Litera – Kniha roku:

  • 2002 - Jürgen Serke: Böhmische Dörfer – Putování opuštěnou literární krajinou
  • 2003 - Pavel Zatloukal: Příběhy z dlouhého století – Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku
  • 2004 - Jiří Suk: Labyrintem revoluce
  • 2005 - Jan Novák: Zatím dobrý
  • 2006 - Jan Reich: Bohemia
  • 2007 - Petru Cimpoeşu: Simion Výtažník (Simion liftnicul; z rumunštiny přeložil Jiří Našinec)
  • 2008 - Petr Nikl: Záhádky
  • 2009 - Bohumila Grögerová: Rukopis
  • 2010 - Petra Soukupová: Zmizet
  • 2011 - Jan Balabán: Zeptej se táty
  • 2012 - Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada
  • 2013 - Jiří Hájíček: Rybí krev
  • 2014 - Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou
  • 2015 - Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu Blatném
  • 2016 - Daniela Hodrová: Točité věty
  • 2017 - Bianca Bellová: Jezero
  • 2018 - Erik Tabery: Opuštěná společnost
  • 2019 - Radka Denemarková: Hodiny z olova
  • 2020 - Petr Čornej: Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka
  • 2021 - Martin Hilský: Shakespearova Anglie
  • 2022 - Pavel Klusák: Gott: Československý příběh
  • 2023 - Miloš Doležal: Jana bude brzy sbírat lipový květ
  • 2024 - Alena Machoninová: Hella
  • 2025 – Miroslav Hlaučo: Letnice
