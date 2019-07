Malá mořská víla nebyla černá, stěžují si fanoušci. Disney obsazením hlavní role budí kontroverze

POD MOŘEM Do role mořské víly Ariel, která je v kreslené verzi pohádky Malá mořská víla běloška s rusými vlasy, byla obsazená afroamerická zpěvačka a herečka Halle Baileyová. Fanoušci se nyní dělí na dvě skupiny - jedni rozhodnutí společnosti Disney chválí, druzí volají po přeobsazení nebo bojkotu snímku. Film se začne natáčet příští rok.

Režisér Rob Marshall (Gejša, Mary Poppins se vrací) údajně svojí Ariel vybíral pečlivě a dlouho. Podle Marshalla dívka vrchovatě splňuje všechny předpoklady a navíc je výbornou zpěvačkou. Devatenáctiletá Halle Baileyová vešla do obecného povědomí jako vokalistka pro Beyoncé. Svěřila se, že hlavní role v Malé mořské víle je pro ní splněným snem a zveřejnila upravený obrázek z původní verze filmu.

dream come true... 隆‍♀️ pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3. července 2019

Pohádka Původní Malou mořskou válu napsal v roce 1837 spisovatel Hans Christian Andersen.

Někteří na sociálních sítích obviňují společnost Disney z takzvaného blackwashingu, opaku whitewashingu. V tomto případě jde o praktiku dosazování herců jiné barvy pleti do rolí, která tradičně patřila lidem s bílou pletí. Negativní reakce se hromadí pod hashtagem #NotMyAriel (To není moje Ariel).



„Proč sakra udělali Ariel černou? Nejsem rasista, ale nechápu to, když je v původním filmu bílá. Představte si, jaké by to bylo, kdyby Sněhurka byla černá,“ napsal na Twitter uživatel s přezdívkou danproguy.



Jiní společnost Disney chválí a volbu nové Ariel obhajují. „Představte si, že někdo věří tomu, že byl Ježíš bílý, ale odmítá uvěřit tomu, že by fiktivní mořská panna mohla být černá,“ myslí si motivační řečnice Britanny Packnettová.



Někteří lidé na sociálních sítích si ale z celé záležitosti prostě začali dělat legraci. „Uráží mě, že roli Ariel získala herečka tmavé barvy pleti. Roli totiž měla získat opravdová mořská pana. Už mě unavuje, jak se lidé nad všechno povyšují,“ zažertoval britský rapper Zuby.