‚Maluje zvláštně. Ale bude důležitý.‘ Malíř Hammershoi stojí na výstavě bok po boku svých následovníků

KODAŇ Kurátorskou dvojici Michaela Elmgreena a Ingara Dragseta fascinuje tvorba dánského malíře Vilhelma Hammershoie (1864–1916). Na počátku minulého století se místo romantickým sceneriím věnoval roli nezávislé ženy ve společnosti. V Národní galerii v Kodani je do 1. září k vidění výstava neobvyklých dvojic: původní obrazy v kombinaci s tvorbou jeho následovníků.

Na konci 19. století zažilo Dánsko malý velký skandál. Respektovaný malíř Peder Severin Kroyer se vydal do přímořského městečka Skagen v Jutsku. Zaujala ho místní melancholická krajina a začal malovat romantické scenerie a portréty místních rybářů. Postupně se za ním do Skagen vypravili i další malíři a vznikla tak umělecká komunita. Jejich hlavním tématem byl každodenní život v rybářském městečku. Kodaňskou kritiku však takové motivy šokovaly: copak někoho zajímají tváře ošlehaných rybářů?

Kroyer se pravidelně vracel do Kodaně, kde vyučoval na výtvarné škole a měl pochopení pro každého, kdo se odklonil od impresionismu a hledal nové cesty. O jednom ze svých žáků řekl: „Maluje dost zvláštně. Moc mu nerozumím, ale jsem si jistý, že jednou bude jeho tvorba důležitá, a proto se ho nesnažím usměrňovat.“ Tím žákem byl Vilhelm Hammershoi, který odbornou veřejnost zaujal v roce 1885 portrétem své sestry Anny. Je v něm několik základních motivů, které později mnohokrát zopakoval. Představuje mladou ženu v tmavých šatech uprostřed poloprázdného pokoje. Není to éterická múza v prosvětlených barvách impresionismu, ale samostatná a odhodlaná žena v městském interiéru. Taková byla zřejmě i Hammershoiova manželka Ida, která ho podporovala a inspirovala.



Na aktuální výstavě v Národní galerii v Kodani vidíme její tvář sporadicky, ale vždy je přítomná v prostoru. Stojí zády k divákovi nebo se dívá zdaleka a pokaždé je sama v jejich kodaňském bytě. Kurátorská dvojice na výstavě kombinuje obrazy Idy s tvorbou umělců druhé poloviny 20. století i se současnými autory. V prvním sále ji vidíme skloněnou u psacího stolu a jejím protipólem je Afroameričanka u stolu. Ani zde nevidíme do tváře, ale vnímáme prostor, který ji obklopuje. Obraz V levandulovém pokoji namalovala Njideka Akunyili Crosby, kterou již od studií fascinuje práce Hammershoie. I ona portrétuje své blízké v jejich bytech. Vše vypadá přirozeně a klidně, ale něco rušivého zůstává, stejně jako při pohledu na Idu. U obou obrazů vypadají postavy spokojeně v domácím prostředí a přesto jim něco brání tento prostor opustit. Podobný princip kurátoři použili u další dvojice. Vedle obrazu Idy, která je tentokrát čelem k divákovi a podpírá si hlavu, vystavili autoportréty Argentinky Liliany Marescy. Zde naopak vidíme do tváře až příliš zblízka a je jasné, že není třeba předstírat spokojenost. Ve výrazu fotografky je jasná rezignace a apatie. Tohle už není domov, který si vysnila.

Ostatně domov je druhým důležitým motivem tvorby Hammershoie a odkazuje k němu i název výstavy There I Belong. Je to citát z písně, jejíž text napsal Hans Christian Andersen a pojednává o Dánsku, které je jeho domovem. Oslava země, ale také jistoty, že vím, odkud pocházím, je téma, které je na této výstavě nejzajímavější. Svůj domov známe do nejmenších detailů. Zůstáváme v něm, protože nám dává jistotu, i když v něm nejsme šťastní. Statický svět, kterým nelze pohnout, natož zatřást.