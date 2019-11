Maminka bude střílet. Donutil jsem Stalloneho hrát v příšerném filmu, přiznal Schwarzenegger

LOS ANGELES Herec Arnold Schwarzenegger vystoupil v talk show amerického moderátora Jimmyho Kimmela. Kromě jiného potvrdil fanouškovské domněnky o tom, že trikem donutil Stalloneho vzít roli v jednom z nejhorších snímků všech dob. Soupeření těchto dvou ikon akčních filmů bylo v osmdesátých a devadesátých letech legendární.

Jimmy Kimmel se herce zeptal, zda je pravda, že donutil Sylvestra Stalloneho vzít hlavní roli v nechvalně proslulé komedii Stůj, nebo maminka vystřelí! (1992) režiséra Rogera Spottiswooda (bondovka Zítřek nikdy neumírá, Kocour Bob).



„Přečetl jsem si část scénáře a byla to vážně s*ačka. Buďme upřímní. Tak jsem si řekl, že ten film určitě točit nebudu. Pak šli za Sylvestrem a ten mi následně volal, jestli jsem o té roli uvažoval. A já řekl, že ano, že jsem o ní vážně uvažoval. Řekl jsem mu, že si myslím, že ten film je prostě geniální nápad. Když tohle slyšel, tak si kvůli naší rivalitě řekl, že v tom filmu za každou cenu musí být on. Nakonec z toho byl neuvěřitelný propadák,“ popsal situaci Schwarzenegger.





Stalloneho snaha získat tuto roli dává smysl. Arnold Schwarzenegger se začal na přelomu osmdesátých a devadesátých let let vést na vlně komediálních filmů jako Dvojčata (1988) nebo Policajt ze školky (1990). Jeho rival nechtěl pravděpodobně zůstat pozadu.



„Můj osvalený příteli, viděl jsem tě minulou noc u Jimmyho Kimmela. Dělal sis ze mě srandu, víš, povídal celému světu, jak jsi mě trikem donutil hrát v tom nejhorším filmu všech dob. Jestli mě to štve? Ne. Jestli je to vypálené do mé paměti jako nějaká strašná jizva? Ne. Možná snad jen trochu. Občas píšu scénáře, což ty rozhodně neděláš. Rozhodl jsem se napsat pokračování tobě na tělo. Bude se to jmenovat Přestaň, nebo ti moje babička zmaluje zadek. Budu to režírovat, produkovat a budu si z toho dělat srandu během celého natáčení,“ odpověděl Stallone na svém Twitteru.





Oba herce poutá dlouholeté přátelství, ačkoliv opravdu není tajemstvím, že se ještě v osmdesátých letech neměli příliš v lásce. „V devadesátých letech jsme se pak stali dobrými kamarády a vydrželo nám to. V začátcích kariéry potřebujete konkurenci, někoho koho nesnášíte. To je to, co mě neustále popohánělo kupředu,“ sdělil Schwarzenegger v roce 2014 pro deník Hindustan Times.

V polovině září proběhla na sociálních sítích další „hádka“, ve které Schwarzenegger vmetl protivníkovi do tváře, že jeho nůž z natáčení Predátora je větší než nůž Stalloneho Ramba. „Můj nůž bude ale vždy ostřejší, než je ten tvůj,“ odpověděl krátce Stallone na svém Instagramu.