Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl

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  7:10
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„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal...

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální stránka koncertu byla silná i bez toho. Vzduchem létal nejen Ztracený. | foto:  Petr Topič, MAFRA

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„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální stránka koncertu byla silná i bez toho. Vzduchem létal nejen Ztracený.
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