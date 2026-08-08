8. srpna 2026 7:10
Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl
„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální stránka koncertu byla silná i bez toho. Vzduchem létal nejen Ztracený.
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