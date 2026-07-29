Megakoncert Marka Ztraceného hlásí téměř vyprodáno. Kapacitu ale neprozradí

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  18:07aktualizováno  18:07
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Koncert Marka Ztraceného v Edenu (16. června 2023)

Koncert Marka Ztraceného v Edenu (16. června 2023) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

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Zpěvák Marek Ztracený stříhá poslední metry do svého megakoncertu, který se uskuteční 7. srpna na Letenské pláni v Praze. Divákům slibuje velkolepou show, kde se mohou těšit na největší hity i vystoupení kolegyně Martiny Pártlové. K dostání jsou podle pořadatelů jen poslední volné vstupenky. Kapacitu ale neprozradí.

Přesnou kapacitu koncertu si organizátoři nechávají pro sebe. Zpěvákova manažerka Simona Krajczy však redakci iDNES.cz prozradila, že v oběhu je nyní už jen posledních pár vstupenek na vzdálenější stání a stání pod pódiem. Sezení na tribunách je v tuto chvíli kompletně vyprodané.

Koncert Marka Ztraceného v Edenu (16. června 2023)
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Podle uveřejněného programu budou diváci vpuštěni do areálu od 16:30. „Tento čas určitě musíme dodržet. Pokud ale bude vše nachystané, možná pustíme lidi do areálu o chvilku dříve. Maximálně však ve čtyři hodiny,“ dodala manažerka.

Úvodní vystoupení večera obstará od 18:45 Ztraceného blízká kolegyně Martina Pártlová. Od 19:30 zpěvačku zastoupí DJ se svým warm upem pro doladění atmosféry a vrchol večera, vystoupení čtyřnásobného držitele Českého slavíka započne od 20:00.

Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá show nabitá známými hity z jeho osmnáctileté kariéry. „Přípravy jsou v plném proudu a bude to velké,“ prozrazuje s nadšením Krajczy.

Kompletní informace včetně mapky areálu a dopravy najdete na oficiálním webu Marka Ztraceného.

Zpěvákovi se v roce 2023 podařilo třikrát naplnit stadion v pražském Edenu, v čemž ho až letos dorovnala Ewa Farna. Koncertem na Letenské pláni se Ztracený chce přiblížit legendárním vystoupením Michaela Jacksona a Rolling Stones, kteří na těchto místech zahráli v letech 1996 a 2003.

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