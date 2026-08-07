Pražskou Letnou zaplavily davy. Na 70 tisíc lidí jde na koncert Marka Ztraceného

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  19:19aktualizováno  19:19
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Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské...

Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské pláni, směřují desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc návštěvníků. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na Letné vrcholí přípravy na koncert Marka Ztraceného. Ve čtvrtek večer se...
Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské...
Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské...
Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské...
42 fotografií
Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské pláni, směřují desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc návštěvníků. Směrem na Letnou míří přeplněné tramvaje, mnozí lidé volí cestu pěšky od nejbližší stanice metra Hradčanská. Areál s množstvím stánků s občerstvením se otevřel v 16:30, někteří příznivci čekali na otevření od časného odpoledne.

Naproti fotbalovému stadionu Sparty vyrostla velká tribuna, další konstrukce i zákulisní zázemí pro koncert. Techniku tam dopravilo 114 kamionů. Koncert Ztraceného má začít ve 20:00.

Pražský dopravní podnik zavedl mimořádnou tramvajovou linku s číslem 44, která bude před začátkem vystoupení jezdit v intervalu pěti minut v trase kolem Letné. Na koncertě je nachystaná soukromá lékařská služba, pražská záchranná služba situaci sleduje a je připravena zasáhnout, pokud by to bylo třeba.

„Zatím jsme nezaznamenali žádné větší problémy,“ řekla ČTK mluvčí záchranářů Jana Poštová kolem 17:30.

Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské pláni, směřují desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc návštěvníků.
Na Letné vrcholí přípravy na koncert Marka Ztraceného. Ve čtvrtek večer se konala generální zkouška. (6. srpna 2026)
Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské pláni, směřují desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc návštěvníků.
Na koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek večer na pražské Letenské pláni, směřují desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc návštěvníků.
42 fotografií

Úvodní vystoupení obstará od 18:45 zpěvačka Martina Pártlová. Od 19:30 zpěvačku zastoupí dýdžej a koncert Ztraceného začne ve 20:00. Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá show nabitá známými hity z jeho osmnáctileté kariéry.

Jako speciální pozvánku na koncert Ztracený tento týden vydal nový singl Obuj si mé boty. Krátce před koncertem s ohledem na psy, ptáky a obyvatele okolních bytů vyškrtl z programu chystaný závěrečný ohňostroj.

Vystoupení doprovází opatření proti vysokým teplotám. Na místě se nacházejí rozprašovače vody a v záloze je kropící hasičský vůz. Po skončení koncertu, mezi 22:00 a 23:30, dopravní podnik posílí provoz metra na lince A, a to v úseku Dejvická - Želivského. Návštěvníkům koncertu dopravní podnik doporučuje využít stanici metra Hradčanská, kam mohou z Letné dojít.

Ztracený, jehož tři koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu v roce 2023 a následující turné Zpátky tour navštívilo celkem přes 250 tisíc lidí, bude prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni.

Před ním se na ní v roce 1996 představil Michael Jackson a o sedm let později skupina The Rolling Stones a slovenský Elán.

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