Ať už je pátek! V novém klipu Marka Ztraceného pobaví i Petr Čtvrtníček

  12:56aktualizováno  12:56
„Ty vole, ať už je pátek.“ Věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje téměř každý, se stala inspirací nové písně Marka Ztraceného. Ten se po delší odmlce vrací s novým singlem Modlitba za pátek – skladbou o netrpělivém odpočítávání posledních dnů do víkendu.
Marek Ztracený | foto: Tomáš Krist

Marek Ztracený na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Koncert Marka Ztraceného v Praze na Výstavišti, 28. června 2025
Marek Ztracený v Kalifornii při natáčení klipu
„Tu písničku jsem napsal jedno pondělí, které se úplně nezdařilo. A hned jsem měl pocit, že je to něco, co si možná bude chtít zpívat každý. Pamatuju si, že jsem se toho refrénu, a hlavně konce nemohl vůbec zbavit – zpíval jsem si to i ze spaní. Tak doufám, že to samé pocítí i fanoušci,“ říká Marek Ztracený.

Singl vznikal ve Vídni ve spolupráci s producentem Johannem Herbsem, s nímž zpěvák připravil hned několik nových skladeb. „Nahráli jsme jich víc, ale v tuhle chvíli jsem vybral právě Modlitbu za pátek. Přijde mi ideální na jaro a léto,“ doplňuje Ztracený.

Součástí vydání je také nový videoklip v režii Martina Linharta, který s humorem a nadsázkou rozvíjí téma věčného souboje mezi pondělím a člověkem netrpělivě vyhlížejícím pátek. V hlavních rolích se představují Ivana Kulhánková, která ztělesňuje samotné pondělí a Anna Jiřina Daňhelová, obě populární tvůrkyně na sociálních sítích. Příběh postupně směřuje k překvapivě energické konfrontaci, kde se v nečekané roli objeví i Marek Ztracený a v samotném závěru pobaví Petr Čtvrtníček.

Vydání nového singlu přichází v době, kdy se Marek Ztracený chystá na další zásadní milník své kariéry. Po rekordním návratovém turné v roce 2025, které přilákalo statisíce fanoušků, ho čeká jeden z největších koncertů dosavadní dráhy – 7. srpna 2026 vystoupí na Letenské pláni v Praze.

„Věřím, že Modlitba za pátek bude naživo ještě větší jízda než na nahrávce,“ dodává Marek Ztracený. Právě na Letenské pláni zazní novinka vůbec poprvé živě.

