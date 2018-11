Královna portugalského fada Mariza se vrátí na Colours of Ostrava

Portugalská zpěvačka a královna stylu fado Mariza se příští rok po dlouhých čtrnácti letech vrátí na festival Colours of Ostrava. Nad areálem Dolních Vítkovic tak zazní její hlas, o kterém se říká, že se dotýká lidské duše.

„Kráse vycházející z jejích úst byly věnovány stovky slov a všech myslitelných superlativů. Vzpírá se definicím a vágním popisům. Zkrátka, Mariza má hlas dotýkající se duše. Po celém světě, i tam, kde nerozumějí portugalštině. Ona je prostě ztělesněním stylu fado,“ zaznělo na hudebním veletrhu Womex, když Mariza přebírala prestižní cenu Womex Artist Award, jednu z dlouhé řady dalších.

„V roce 2005 ještě v areálu Slezskoostravského hradu se její koncert stal nezapomenutelným zážitkem, který se vryl do srdcí všech návštěvníků,“ vzpomíná ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. „Pro některé to tak příští rok bude krásný návrat. Pro mnohé pak seznámení s touto hudební perlou, která od svých začátků v malých lisabonských tavernách vyrostla ve hvězdu, která prodává milióny desek po celém světě, točila se Stingem a byla nominována několikrát na latinskoamerické Grammy.“

Fado, zjednodušeně přeloženo osud, se začalo říkat v 19. století smutným písním manželek portugalských námořníků, když vyrazili na moře: „Doufejme v jejich návrat, ale připravme se na nejhorší.“ „Fado je naše blues, písničky naplněné bolestí, smutkem, steskem po lásce, odloučení a nekonečném moři,“ vysvětlovala vždy Mariza Reis Nunes, zkráceně Mariza.

Narodila se v Mosambiku africké matce a pravověrnému Lisabonci – předčasně a slabá, takže otec zašel do nemocniční kaple a slíbil: Když přežije, bude se jmenovat po brazilské zpěvačce Marise Gata Mansa a stane se zpěvačkou fado. Stalo se a Mariza do zapomnění propadlé písně z taveren lisabonské čtvrti Mouraria představila celému světu.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 opět industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine a Lewis Capaldi. Program na dvaceti scénách nabídne přes 350 programových bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2019 jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v síti GoOut. Aktuální cena 2 490 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.