VIDEO: Markéta Zdeňková v novém klipu předvádí přehlídku sexuálních trapasů

Skupina MarZ v čele se zpěvačkou Markétou Zdeňkovou natočila satirický singl a videoklip s názvem Kamaše. Je to první předzvěst chystaného alba, na které právě odstartovali crowdfoundingovou sbírku. Singl pokřtí 28. listopadu v pražském klubu Varšava. Videoklip uvádějí Lidovky.cz v premiéře.

Pro kapelu poněkud netypický singl Kamaše je protipólem k jinak spíše lyrickým a hudebně prokomponovanějším písním Markéty Zdeňkové. „Je to taková legrácka, co jsem napsala po rozhovoru s kamarádkou o vtipných nebo trapných sexuálních zážitcích. Každý asi někdy zažil situaci, která ho prostě překvapila. Pořekadlo „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko?“ tady neplatí. Někdy je lepší riskovat trochu rýmy. A netýká se to jen těch postelových záležitostí,“ říká autorka.

A dodává: „Původně jsme chtěli točit klip na úplně jinou písničku. Kluci mě ale svým nápadem přesvědčili. Kamaše jako symbol pro v naší společnosti stále přetrvávající konformitu a zaprděnost jsou právě v dnešní době dost aktuální a už déle jsem chtěla udělat něco, co by na toto téma reagovalo. Klip naráží nejen na politickou situaci, ale i na chování jednotlivců. Každý bychom měli co nejčastěji vystupovat ze své komfortní zóny, sundat si svoje vlastní kamaše,“ vysvětluje s nadsázkou vznik písně a klipu Markéta Zdeňková.

Markéta Zdeňková je mladá zpěvačka, kytaristka, písničkářka a dcera známého jazzového pianisty Zdeňka Zdeňka. Hudbě se věnovala od útlého věku, ve třinácti letech začala skládat první písně s vlastními českými texty. Vystudovala jazzový zpěv na VOŠ Jaroslava Ježka. Její tvorba se pohybuje na pomezí žánrů folku a jazzu. Doprovází ji kapela MarZ v čele s aranžérem a trombonistou Štěpánem Janouškem, známým také z vokální formace Skety.

Na jaro 2020 chystají MarZ vydání nového alba u labelu Tranzistor. První videoklip Kamaše pokřtí 28. listopadu 2019 v pražském klubu Varšava, kde jako host vystoupí britský kytarista a zpěvák Justin Lavash.