Dětský kult potemněl. Animák Ledové království 2 se představuje v první ukázce

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ Ledové království 2 nabízí v ukázce Elsu marně bojující uprostřed noci s vlnami i princeznu Annu ohánějící se mečem. Přitom v ní nepadne jediné slovo. Pokračování dnes už kultovní animované pohádky má českou premiéru naplánovanou na 21. listopadu. Článek může vyzradit část děje prvního Ledového království.

První díl pohádky Ledové království představil v roce 2013 divákům princezny Elsu a Annu, mladíka Kristoffa i komického sněhuláka Olafa. Srdce diváků i kritiky si získal natolik, že vyhrál jak Oscara, tak Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. Nyní se po šesti letech dočká pokračování, které se divákům představuje v první ukázce.

Herečka Kristen Bellová, hlas princezny Anny, již dříve prohlásila, že Ledové království 2 nebude typickým pokračováním příběhu jedničky, ale spíše „příběhem, který musí být odvyprávěn“ a pouze v něm figurují stejné postavy jako v prvním dílu.

O příběhu toho ani po příchodu první ukázky mnoho známo není, o drama však zjevně nebude nouze. Scenáristé však údajně přišli nejdříve s koncem a kolem něj vystavěli celý zbytek filmu. „Příběh je to skvělý. Trvalo jim to dlouho vymyslet, protože si nejdříve museli ujasnit, co vlastně chtějí říct a jakým způsobem. Myslím, že se jim to nakonec povedlo,“ dodala v rozhovoru Bellová. Spekuluje se ale o tom, že jádro příběhu bude homosexuální romance princezny Elsy (Idina Menzelová).

K projektu jsou upsaní všichni herci z prvního dílu kromě Santina Fontany, představitele zlého Hanse. Herce doplní Evan Rachel Woodová (Konspirátor, seriál Westworld) a Sterling K. Brown (Tohle jsme my, Black Panther) v zatím blíže neupřesněných rolích.