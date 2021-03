Marvel směřuje k větší inkluzivitě. Nový Captain America je homosexuál

LOS ANGELES Společnost Marvel představila postavu, která převezme plášť nejznámějšího hrdiny této komiksové stáje. Zároveň jde o krok k většímu začlenění rasových a sexuálních menšin, o které se Marvel v posledních několika letech snaží - mladík Aaron Fischer je otevřeně homosexuální.

Letos je to přesně 80 let od prvního komiksového vystoupení hrdiny Captaina Americy. Marvel zároveň s tím chystá novou komiksovou sérii The United States of Captain America (Spojené státy Captaina Americy). Jejím hrdinou bude mladík Aaron Fischer, nový nositel tohoto hrdinského jména.

„Inspirací pro Aarona byli všichni hrdinové LGBT komunity: aktivisté, lídři i normální lidé, kteří se snaží žít co nejlepší životy,“ popsal zrod postavy scenárista Josh Trujillo. „Postaví se za všechny utiskované i zapomenuté. Doufám, že jeho příběh bude ve čtenářích rezonovat a inspiruje další superhrdinské příběhy,“ dodal.



Výtvarník Jan Bazaldua si podle svých slov vytváření nového Captaina Americy užil. „Jako transčlověk jsem šťastný, že můžu světu představit homosexuálního hrdinu,“ shrnul.

Společnost Marvel se v posledních letech snaží vymanit ze své minulosti. V osmdesátých letech totiž zavedla pravidla, že v komiksech nesmějí vystupovat žádní homosexuálové. V devadesátých letech už homosexuální postavy na stránkách marvelovských komiksů sice být mohly, ale tyto komiksy musely být označeny nálepkou pro dospělé.

Nutno dodat, že „resty“ dohání i samotní fiktivní hrdinové. K homosexualitě se otevřeně hlásí například Northstar, Apollo, Hulkling nebo Wiccan. V roce 2015 pak svou homosexualitu odhalil i zakladatel X-Menů Iceman, která v marvelovských komiksech jinak vystupuje již od roku 1963.