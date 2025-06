lupr Lucie Procházková ČTK Autor:

Tlak aktivistů a jedné poslankyně vyústil ve zrušení koncertu amerického zpěváka Marilyna Mansona, který měl v říjnu v anglickém Brightonu znovu odstartovat světové turné One Assassination Under God. Platforma No Stage For Abusers (Žádné jeviště pro násilníky) poukazovala na žaloby čtyř žen, které umělce vinily ze znásilnění, sexuálního napadení a ublížení na zdraví.