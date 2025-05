Vliv evropské kultury v USA dávno odumřel, říká starší z bratrů houslistů hrajících v Chicago Symphony Orchestra

Orchestr zavítal letos v rámci evropského turné do Prahy, kde na jubilejním 80. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro zahrál pod vedením Jaapa van Zwedena Mahlerovu šestou symfonii. Druhý den po koncertu jsme se sešli a bavili se o největších rozdílech mezi evropskými a americkými orchestry i o americké muzikantské zkušenosti obecněji.

Jak včera dopadl Mahler?

Šimon: Myslím, že velmi dobře, líbil se. Včetně dirigenta jsme si to velmi užili. Říkali jsme si s kolegy, že jsme dlouho neviděli publikum, které by bylo kompletně v kravatách a sakách jako včera v Obecním domě. To není obvyklé, takhle se už moc na koncerty nechodí. Reakce byla tišší, než jsme zvyklí, ale publikum dlouho stálo a hodně tleskalo, dirigent se vracel pětkrát či šestkrát. Na setkání po koncertě byli také všichni ohromně spokojení.

Matouš: Koncert byl energický a velice různorodý, jak Mahlerova „Tragická“ šestá symfonie má být. Podle mého to byl výborný koncert.

Matouši, vy jste přišel do Spojených států, když vám bylo třináct, měl jste nějakou představu o tom, zda chcete hrát v orchestru, být sólistou, či komorním hráčem?

Matouš: Tehdy jsme jako děti chtěli hlavně hrát co nejrychleji, co nejsilněji a s co největším zážitkem. Víc přemýšlení v tom nebylo, nějaké úvahy, zda budu sólista, nebo v hráč v orchestru, o tom jsem jako dítě vůbec nepřemýšlel. Byl jsem úplně otevřený, neměl jsem žádnou konkrétní představu o svém muzikantském životě.

Nadace Bakala Foundation celkem doposud v rámci programu Scholarship podpořila 216 stipendistů/-ek, kteří studovali nebo studují na 63 světových univerzitách ve 12 zemích. Sedm studentů studovalo v rámci programu Scholarship hudbu: Matěj Číp (cimbalista) - Berklee College of Music v USA Matyáš Houf (cink) - je aktivním studentem Barokní hudby na Fachhochschule Nordwestschweiz ve Švýcarsku Tomáš Kačo (pianista) - Contemporary Writing and Production na Berklee College of Music Kristýna Kůstková (operní zpěvačka) - absolvovala School of Music v New Yorku Šimon Michal (houslista) - Juilliard School v New Yorku Matouš Michal (houslista) - Juilliard School v New Yorku Petr Sedlák (hobojista) - Royal College of Music v Londýně

Jel jste do USA v tomhle věku sám?

Matouš: Jel jsem na Meadowmount School of Music, což je takový letní tábor, soustředění, na severu státu New York. Nebyl jsem první Čech, který tam jel, před námi tam byl například houslista Josef Špaček. Už když jsem tam jel poprvé, tak jsem byl bez rodičů, ale jela nás skupina sedmi Čechů. Celý tábor, to jsou jen děti a pak profesoři – učitelé. Není tam pro rodiče ani místo. Je to úžasná zkušenost, úplně jiná, než získáte na amerických hudebních školách. Je to uzavřené, program je od osmi, máte povinnost dorazit na snídani, nemusíte tam jíst, ale musíte se ukázat. Od 8:30 do 12:30 se cvičí, po obědě do pěti jsou individuální hodiny, komorní hra atd. Od pěti do šesti je další hodina individuálního cvičení. Opravdu jste tam zavřený, máte svého poradce, patrona a jediné, o co jde, je, abyste neutíkali a cvičili. Všechny děti tím žijí, není to pro ně nic zvláštního, není to z trestu.

Nevím, jak je to dneska, ale tehdy nebyly rozšířené mobilní telefony, nebyl internet, ani domů se volat nedalo, používal jsem telefonní kartu, když jsem ji provolal, hovor skončil.

Šimon: Vzpomínám si, že když Matouš jel podruhé a já poprvé, tak naši kupovali první notebook, abychom měli nějakou možnost se spojit, zavedli tam nově internet, ale ten byl pouze v hlavní budově, nějaká Wi-Fi, to tehdy vůbec neexistovalo.

To vás bratr natolik nalákal, že hned další rok jste jel s ním?

Šimon: Ne, to bylo tak, že do Prahy přijel profesor, který na letní škole učil, zašel na pražskou konzervatoř a na AMU. Nám bylo tenkrát opravdu moc málo, spolupracovali jsme s profesorem Jaroslavem Foltýnem a myslím, že mu tehdy řekli, že mu nedovolí, aby nás předváděl, prý se musí vybírat jen ze studentů konzervatoře. My jsme nakonec šli zahrát americkému profesorovi do hotelu, pamatuji si, že nás doprovázeli prarodiče, protože naši museli učit. On pak profesoru Foltýnovi říkal, že by si nás vzal oba, ale na rozdíl od Matouše já jet nemohl, protože jsem byl moc malý, tehdy mi bylo jedenáct nebo dvanáct. A když jel Matouš podruhé, tak už jsme jeli spolu. Tys tam jel čtyřikrát? (obrací se na bratra)

Matouš: Jel jsem tam čtyřikrát. Ta letní škola byla bránou pro lidi, kteří chtěli v Americe studovat hudbu, a to neříkám v nadsázce. Z Meadowmountu znám lidi, kteří se mnou studovali na Juilliardu (prestižní newyorská hudební škola - pozn. red.) a kteří jsou de facto lidmi, se kterými se znám nejdéle. Studoval jsem během školního roku konzervatoř v Praze a v létě jsem odjížděl na letní školu. Následně jsem šel na vysokou Juilliard School do New Yorku a v podstatě jsem znal jen lidi z letních kurzů. Pro všechny děti je to brána, protože tam studovali i Američani. Všem je jedno, že je to v podstatě tyranie, jezdí tam, protože propadli hraní.

Šimon: Dneska už je to osmnáct let, když jsem tam byl poprvé, tenkrát byl svět jiný. Kurzy byly postavené na tom, že těch šest nebo sedm týdnů se opravdu cvičilo. Člověk se nemusel zabývat ničím jiným. A v podstatě se tak budovala hudební komunita, byla tam s námi hromada lidí, kteří nakonec hudbu nedělají, šli studovat třeba byznys, znám se s nimi dodnes. Přijdou za vámi po koncertě a říkají: Pamatuješ si mě z Meadowmountu? No jasně.

Nevím, jestli letní kurzy fungují stejným způsobem, jako když jsme je absolvovali my, netuším, ale bývala to Mekka houslového hraní v Americe.

Četl jsem, Šimone, nějakou vaši vzpomínku na to, jak jste hráli s Jiřím Bělohlávkem Mou vlast na zahajovacím koncertě Pražského jara v roce 2011, s orchestrem sestaveným ze studentů pražské konzervatoře.

Šimon: To jsem zrovna maturoval a bylo to těsně před tím, než jsem odcházel na Juilliard. Na konzervatoři není orchestr stabilní. Symfonický orchestr je až v ročnících na konci studia a fungovalo to tak, že orchestr zkoušel jen tehdy, když měl být nějaký koncert. Nepamatuji si, že bychom ten rok cvičili něco jiného, jediné, co se hrálo, byla Má vlast. Měli jsme s Bělohlávkem dokonce soustředění v Poličce, týden se zkoušelo sedm hodin denně, Bělohlávek pak už z nás „kvetl“ a my z něj. Ještě na jednu zvláštnost si vzpomínám, všechno v orchestru bylo na zkouškách dublované, dva první klarinety, dvě první flétny, pět harf. Koncert se pak ale povedl.

Vyhovuje vám orchestrální život ve Spojených státech?

Matouš: Nemám srovnání, protože od začátku hraju ve Spojených státech. Je to úplně jiný styl života i kultury, protože v Evropě jsou orchestry v úplně jinak strukturovaných městech než ve Spojených státech, lidé v nich žijí jinak. Jedině snad Filadelfie by se dala přirovnat k evropským městům. A co je ještě důležitější, jak se Amerika mění demograficky, vliv západoevropské kultury dávno odumřel. My se tu divíme, proč má Amerika názory, jaké má, ale to je dáno demografickým posunem.

Žije tam mnohem víc lidí z Jižní Ameriky, z Asie a ti nemají žádný vztah k západoevropské kultuře. Tohle s životem v západoevropských městech nelze srovnávat. Navíc ve Spojených státech tento segment trochu nešťastně spadá do oboru „zábavní průmysl“. Ne že by snad Spojené státy rezignovaly na kulturu, ale tenhle termín spíš charakterizuje náhled populace na celý obor. Vy si Českou filharmonii berete jako klenot místní kultury a velice vám záleží na tom, aby byl dobrá. V Americe je to byznys a obzvlášť posledních deset let je situace tak napjatá, že všichni usilují hlavně o to, aby nezkrachovali. Vše je sponzorováno privátně, státní peníze do kultury prakticky nejdou. My hudebníci musíme být všichni členy unie, odborů, což nám dává záruky a zabezpečení práce. Nemůžou vás vyhodit, jakmile dostanete po dvou letech zkušební doby trvalou smlouvu, nemusíte se bát.

Šimon: Tohle vzniklo jako reakce na absolutní moc dirigentů, kterou měli ve čtyřicátých, padesátých a šedesátých letech. Všichni si s orchestrem dělali, co si zamanuli, třeba i vyhazovali muzikanty.

Matouš: Pokud není kolektivní smlouva, jste de facto „bos“ vydán na milost a nemilost. Tohle zabezpečení je u našeho orchestru výborné, fungujeme 52 týdnů v roce, většina orchestrů funguje jen 42 týdnů a v létě jsou prázdniny a hudebníci jsou bez peněz. Náš orchestr má navíc přesně definováno, jak je dlouhá sezona, jaké a kdy bude turné. Víte, na čem jste.

Šimon: Je to legrace, když k nám přijedou evropští dirigenti a chtějí přetáhnout zkoušku třeba jen o dvě minuty a ono to nejde. Nebo když chtějí měnit pořadí zkoušky.

Matouš: Mnoho muzikantů by na nás možná koukalo jako na primadony, ale přijde mi to jako projev respektu k naší práci. Domluvili jsme se, že budeme zkoušet od deseti do půl jedné, ale když dirigent příslušný čas nevyužije, proč by to nemělo platit, proč přetahovat?

Včera před koncertem jsem mluvil s Josefem Špačkem a zrovna jsem si říkal, že to je rozdíl mezi Českem a Amerikou, on se mě ptal, jaká byla generálka. Říkám mu: Žádnou jsme neměli. On se ptá: A vy nezkoušíte, jdete přímo hrát? Odpověděl jsem mu, že na turné můžeme mít jen dvě zkoušky, jedna zkouška může být 45 minut a druhá jen 30. Obě dvě zkoušky jsme měli v Amsterodamu, přiletěli jsme, zkoušeli jsme, proč to dělat v půlce turné? Po zbytek turné už žádné generálky, žádné zvukové zkoušky nejsou. Pro mě to jsou pravidla, ale evropští hudebníci se nad tím budou usmívat.

Šimon: Kdykoli do Chicaga dorazí evropský orchestr, většinou mají zkoušku. Myslím, že jednodušší je přijít, sednout a hrát, většina koncertních síní zní úplně jinak prázdná a jinak s publikem, proto myslím, že zvukové zkoušky mohou být i na škodu.

Vy oba jste dělali konkurs do chicagského orchestru společně a vlastně náhodou?

Matouš: Jak jsem říkal na začátku, ve třinácti jsem neměl žádnou touhu ani myšlenku, ale když jsem končil školu, musel jsem přemýšlet, jak zaplatit účty, navíc bych nemohl v Americe zůstat jen tak, protože mi končilo studentské vízum. Tou dobou jsem dělal konkurs, kamkoli bylo možné, v orchestrech hráči neustále rotují, mění orchestr, odcházejí do důchodu… Dělal jsem konkurs v Seattlu, Pittsburghu, Detroitu, Cincinnati. Na konkursech soutěžíte pořád se stejnými lidmi. Kvalita je ve finále vlastně stejná a na pódiu máte jen pět minut. To, že jsme v konkursu oba uspěli v jeden den, je neuvěřitelné.

Šimon: To byla náhoda, nedá se říci, že jsme jeli do Chicaga na konkurs s tím, že tam budeme pracovat. Konkursy jsou anonymní, dorazíte, zahrajete za plentou, hodnotitelé nevědí, kdo hraje. V počátečních kolech někoho vyberou a kandidát číslo 128 má pět minut na to, aby přesvědčil.

Oba jsme dodělali bakaláře, oba jsme měli stipendia, od Bakaly a od Kellnera, Matouš pokračoval a já jsem stipendium už nedostal a tím pádem jsem potřeboval práci, jinak bych se musel vrátit. Práce, která by vám zařídila pracovní vízum pro umělce, to je potíž, protože váš zaměstnavatel musí prokázat, že vaší pracovní pozici nemůže dělat žádný Američan. Proto orchestry pořádají konkursy. U vítězů konkursů mohou říci, že lepšího nesehnali.

Hledali jsme, kde jsou jaké konkursy a objížděli je, Matouš vyhrál konkurs v Detroitu. Bylo to týden před finále v Chicagu, kde jsme oba již byli ve finále. Matouš řekl, no tak já tam na to finále dorazím, ale práci už mám. Ve finále jsme hráli po sobě, bylo nás tam sedm, asi ze tří set uchazečů, po skončení přišel personální manažer a řekl číslo pět a šest, pojďte se mnou.

Matouš: Konkurs je dost mentální nápor, je to mnohem horší než nepříjemné. Hraje se za plentou, hrajete tři minuty a myslíte, že hrajete výborně, ale oni řeknou, že vás nechtějí. Je většinou přesně dáno, co máte hrát, Amerika miluje standardizaci. Hrajete nějaké koncerty, party prvních, či druhých houslí, nebo předvádíte čtení z listu. Chtějí to nechat tak anonymní, jak jen to jde. Není to jednoduché, pořád chodit za plentu, slyšet ne, ne, ne. Když jsem vyhrál v Detroitu, tak to byla úleva, že už nemusím být na tomhle okruhu smrti. V Americe není tolik orchestrů na to, jak je Amerika velká, a hudebníků není míň než kdekoli jinde.

Šimon: Vidím rozdíl oproti Evropě v tom, že top orchestrů je v USA podstatně méně, velká města mají i víc orchestrů, ale jen jeden vám zajistí živobytí. V Praze máte Českou filharmonii, rozhlasový orchestr, FOK, Prague Philharmonia. V Berlíně jsou Berlínští filharmonikové, Staatskapelle… V Chicagu máme Chicago Symphony Orchestra, Chicago Sinfonietta, Chicago Philharmonic. Jenže kromě našeho orchestru to jsou jen takové kšefty, zaručují vám jen určitý počet týdnů v roce, k tomu si musíte ještě sehnat jiný orchestr, třeba i mimo Chicago. Takže si musíte plánovat, týden jsem tady, pak jedu na dva týdny pryč, abych si mohl dovolit zaplatit byt v Chicagu. Velkých orchestrů je minimum, každé velké město má jen jeden. Proto o orchestry, které vás uživí celý rok, je ohromný zájem.

Cítíte nějakou českou stopu v orchestru? V městě bývala veliká česká menšina, v padesátých letech vedl orchestr Rafael Kubelík…

Matouš: Už ne. Chicago už není české město. Mluvil jsem o tom před chvilkou, přes Ameriku se převalilo několik populačních a imigračních vln. Máme v Chicagu čtvrti, které se jmenují česky, ale české nejsou, už vyměnily populaci, několikrát. Spíš bych viděl českou stopu v tom, že si lidi v orchestru pamatují nějaké Čechy, třeba Kubelíka si někteří pamatovali, když jsme do orchestru přišli. Pamatovali si houslistu Otakara Šroubka, a ve třicátých letech hráli v orchestru dva bratři Hynové.

Šimon: Máme v orchestru tubistu, který sice není z Chicaga, ale jmenuje se Pokorný, jeden z našich hornistů mi rád vypráví, jak mu babička, Češka, dělala koláče a knedlíky.

Matouš: Spojené státy už nejsou zemí imigrantů, druhá, třetí generace už neumí česky, mluvil jsem s naší PR asistentkou a včera jsem se dozvěděl, že je napůl Češka a napůl Švédka a česky neumí ani slovo.