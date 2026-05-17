Přilepený banán, zlatý záchod, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět

  9:00
Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých 2,8 milionu korun, snědl banán jeden z návštěvníků. Domluvená performance přitáhla k tomuto umělci pozornost celého světa. Na kontě má ale i řadu dalších známých děl: papeže trefeného meteoritem, modlícího se Hitlera nebo zlatý záchod. Na výběr z umělecké činnosti známého provokatéra se podívejte v galerii.
Papež Jan Pavel II. zasažený meteoritem skrze okno galerie v Basileji. Dílo... Socha s názvem Him (On) zobrazuje modlícího se Adolfa Hitlera. Dílo „Comedian“ od italského umělce Maurizia Cettelana (5. prosince 2023) Výtvor Maurizia Cattelana nazvaný Now (Teď) ztvárňuje bývalého amerického... Socha Cattelaneho před budovou burzy cenných papírů v Miláně. Postavena byl 23.... Nablýskaná toaleta? Dokonce celá ze zlata! Takto se Cattelanovo dílo nabízelo v... Dvě verze známé pohádky The Bremen Town Musicians (Brémští hudebníci)... Ukřižovaná žena. Socha Maurizia Cattelana umístěná na stěně katolického kostela... Maurizio Cattelan, mistr provokace V roce 2022 se na milánské výstavě zvěčnil sám, jako viselec. V roce 2011 vystavoval na hradě Rivoli i tento exponát. U stropu Perfektní manikůra, jen prsty jsou useklé. Cattelanův billboard v New Yorku,...

