Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil asi nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých 2,8 milionu korun, snědl banán jeden z návštěvníků. Domluvená performance přitáhla k tomuto umělci pozornost celého světa. Na kontě má ale i řadu dalších známých děl, mezi něž patří modlící se Hitler nebo zlatý záchod. Na výběr z umělecké činnosti známého provokatéra se podívejte v galerii. Na snímku je socha papeže Jana Pavla II. zasaženého meteoritem.
Autor: Dominik Pluess / KEYSTONE / Keystone via AFP, Profimedia.cz
Cattelanova socha s názvem Him (On) zobrazuje modlícího se Adolfa Hitlera.
Autor: Eric Vandeville / akg-images, Profimedia.cz
Dílo Comedian (Komediant) Maurizia Cattelana bylo vydraženo v přepočtu za necelých 2,8 milionu korun. Poté ho jeden z návštěvníků sundal ze zdi galerie a snědl ho. Vyšlo ale najevo, že vše bylo předem domluvené. A kupec si zoufat nemusel, dílo obsahovalo i certifikát, který majitele opravňuje banán čas od času vyměnit.
Autor: Profimedia.cz
Výtvor Maurizia Cattelana nazvaný Now (Teď) ztvárňuje bývalého amerického prezidenta J. F. Kennedyho v rakvi.
Autor: ČTK, Profimedia.cz
Cattelanova socha před budovou burzy cenných papírů v Miláně. Postavena byla 23. května 2011 v reakci na zveřejněné údaje, že Itálie zaznamenala nejnižší průměrné tempo růstu HDP v EU za poslední desetiletí.
Autor: Giuseppe Cacace / AFP, Profimedia.cz
Nablýskaná toaleta? Dokonce celá ze zlata! Cattelanovo dílo s názvem America je sarkastickou reakcí na konzumní kulturu. „Ať už sníte oběd za dvě stě dolarů nebo párek v rohlíku za dva, výsledek je stejný,“ poznamenal umělec. Tato toaleta byla v roce 2019 ukradena z Blanheimského paláce v Británii a nikdy se jí nepodařilo najít. Existuje ale ještě jedna verze tohoto uměleckého díla.
Autor: Profimedia.cz
Dvě verze známé pohádky The Bremen Town Musicians (Brémští hudebníci) instalované Cattelanem v Brémách. (11. října 1999)
Autor: Ingo Wagner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Profimedia.cz
Ukřižovaná žena. Socha Maurizia Cattelana umístěná na stěně katolického kostela Alt Sankt Martin v Stolmmein v Německu.
Autor: Rolf Vennenbernd / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Profimedia.cz
V roce 2022 na milánské výstavě zvěčnil Maurizio Cattelan sám sebe, jako viselce.
Autor: Profimedia.cz
Autor: Profimedia.cz
Perfektní manikůra, jen prsty jsou useklé. Cattelanův billboard v New Yorku, rok 2012
Autor: Profimedia.cz
V roce 2016 byla zlatá toaleta vystavena v Guggenheimově muzeu v New Yorku. Více než sto tisíc lidí si tehdy vystálo frontu na tříminutový zážitek – usednout a vykonat potřebu. „Zlato studí,“ recenzoval zážitek novinář z Wall Street Journal.
Autor: Profimedia.cz