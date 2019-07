Maverick míří vysoko k oblakům. Druhý Top Gun předvádí stíhačky v první ukázce

LOS ANGELES 34 dlouhých let si fanoušci filmu Top Gun museli počkat na pokračování. Z leteckého esa Petea „Mavericka“ Mitchella (Tom Cruise) je instruktor v letecké škole. Nová ukázka potěší hlavně fanoušky prvního filmu.

O příběhu jsou zatím známé jen náznaky. Maverick, který je stále „jen“ kapitánem, pracuje jako letecký instruktor, který se ale není schopný vyrovnat s moderními technologiemi. To je budoucnost. Stíhačky už nepotřebují letecká esa, ale nejmodernější počítače. Maverick si bolestně uvědomuje, že patří do starého železa. Jenže když technologie selže...



První plnohodnotná ukázka nového Top Gunu hraje na nostalgickou strunu. Kromě efektních leteckých záběrů se diváci dočkají i staré známé znělky. Korunou nostalgie je pak scéna, která dá připomenout volejbalový zápas z prvního dílu.

Do režisérského křesla filmu usedl Joseph Kosinski (Hrdinové ohně, Nevědomí). Cruise doplní Val Kilmer, který si zopakuje roli Toma „Icemana“ Kazanského. Mezi nováčky v sérii bude patřit Milles Teller, který ztvární Bradleyho Bradshawa, syna Gooseho z prvního filmu. Objeví se také Jennifer Connelyová (Alita: Bojový anděl), Glen Powell (Skrytá čísla) nebo Ed Harris (seriál Westworld).



Snímek měl původně do kin dorazit o rok dříve, ale filmaři si vzali dodatečný čas na vyladění leteckých scén. Ty mají působit důvěryhodně a efektivně, takže jim hodně času kromě samotného natáčení bylo věnováno i v postprodukci. Maverick totiž nepoužívá počítačové stíhačky, ale skutečné stroje.

Top Gun (1986) sice není brán jako Cruisův nejlepší film, ale rozhodně jde o jeden z nejúspěšnějších - při odhadovaném rozpočtu 15 milionů dolarů celosvětově vydělal téměř 357 milionů. Mladý pilot, kterému nikdo neřekne jinak než Maverick, se se svým kamarádem Goosem (Anthony Edwards) dostává do elitní školy pro piloty Top Gun do kalifornského Miramaru. Od kadetů se vyžaduje poslušnost, ale Maverick je jako utržený ze řetězu a kvůli svému hazardérství se neustále dostává do problému. Pak ale Goose zahyne při něčem, co měl být absolutně bezpečný tréninkový let. Snímek Top Gun obdržel Oscara v roce 1987 za nejlepší původní píseň Take My Breath Away.



Když Tom Cruise začátkem června 2018 zveřejnil první fotku z natáčení, rozpoutal tím úsměvnou hádku mezi americkým letectvem a námořnictvem. Na snímku je stíhačka, pravděpodobně F/A 18 Hornet, s velkým nápisem „pociť tu potřebu“ (feel the need). Snímek na svém twitterovém účtu sdílelo americké letectvo (airforce) s komentářem, že kdyby si Maverick mohl vybrat, určitě by letěl spíše ve stíhačce F-15 Strike Eagle, která je mnohem rychlejší než Hornet, kterým ale létá právě americké námořnictvo (navy). „Promiňte chlapci, ale za druhé místo body nejsou,“ reagovalo na příspěvek námořnictvo parafrází jedné z nejznámějších hlášek z prvního Top Gunu. „F-15 o žádném druhém místě neví. Podívejte se na výsledkové tabulky,“ nenechalo si popíchnutí líbit letectvo.