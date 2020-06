LOS ANGELES Producenti chystaného animovaného filmu Slepičí úlet 2 (Chicken Run 2) oznámili, že Mel Gibson nebude namlouvat hlavní postavu. Producenti reagují na čerstvá obvinění herečky Winony Ryderové, která Gibsona viní z rasistických a sexistických poznámek.

Herec a režisér Mel Gibson v úspěšné animované komedii Slepičí úlet z roku 2000 namlouval kohouta Rockyho, jednu z hlavních postav. Chystané pokračování by se mělo točit okolo vztahu Rockyho a slepice Ginger, který sice začal již v prvním díle, ale oblíbený kohout bude v pokračování kokrhat jiným hlasem.

Snímek byl oznámen před několika dny, zrovna ve chvíli, když se médii a sociálními sítěmi šířilo vyjádření herečky Winony Ryderové z týdeníku The Sunday Times. Tvůrci z animátorského studia Aardman a společnost Netflix webu The Wrap potvrdili, že Gibson k natáčení druhého dílu přizván nebyl.



Výrok za hranou

„Pak se rozhovor stočil na židovskou víru a on prohlásil: ‚Ty ale nejsi z těch, co se vyhýbají pecím, ne?‘,“ prohlásila v Sunday Times mimo jiné Ryderová, která má židovského otce a sama se za Židovku považuje, ačkoliv ne praktikující. Připomněla i to, že si Gibson dělal srandu z jejího homosexuálního kamaráda.

Herečka si na stejné poznámky stěžovala již v roce 2010, ale nyní je znovu připomněla ve světle hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží), jež bojuje za toleranci pro rasové a sexuální menšiny.

K nařčením se nyní vyjádřil prostřednictvím svého agenta i Gibson: „To 100% není pravda. Ryderová o tom lhala před deseti lety, lže o tom i dnes.“

Připomeňme, že Gibson se svými kontroverzními názory netají a postaral se hned o několik skandálů. Tím diskutabilně největším bylo, když byl v roce 2006 zachycen na záznam ve slovní přestřelce s dopravním policistou. „Živé můžou za všechny války na světě,“ prohlásil herec zřetelně v záplavě jiných nadávek.

Slepice v běhu

Snímkem Slepičí úlet 2 je velmi očekávaným projektem. Bristolské studio Aardman proslavila animace z plastelíny, takzvaná claymation. Z jejich dílny vznikly oblíbené postavy jako ovečka Shaun nebo dvojice Wallace s Gromitem. První Slepičí úlet byl před dvaceti lety ohromným hitem. Kromě toho, že se ve své době stal nejvýdělečnějším animovaným filmem historie, si odnes i nominaci na Zlatý glóbus nebo cenu BAFTA.

Natáčení druhého dílu započne nejspíš až příští rok. Natočí ho režisér Sam Fell (Norman a duchové, Spláchnutej).