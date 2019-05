‚Měli na to jen šest hodin.‘ George R. R. Martin se zastal tvůrců poslední série Hry o trůny

LOS ANGELES/ZÁPADOZEMÍ/PRAHA Autor knižní předlohy se zastal scenáristů Davida Benioffa a Daniela Bretta Weisse kvůli divácké kritice poslední série Hry o trůny. Petice za její přetočení posbírala více než 1,5 milionu podpisů. Podle Martina tvůrci odvedli dobrou práci vzhledem k času, jaký na odvyprávění příběhu měli.

„Pracuji s jiným médiem než David s Danielem, na to nezapomeňte. Na odvyprávění poslední série měli jen šest hodin. Čekám, že moje dvě zbývající knihy budou mít dohromady více než tři tisíce stránek rukopisu. Pokud bude potřeba dalších stránek nebo scén, tak je tam přidám,“ napsal Martin na svůj blog Not a Blog. „Taky tam bude něco na způsob jednorožců,“ láká dál.



Fanoušky natěšené na zbývající dvě knihy ságy Martin chlácholí. „Už dávno jsem mluvil o tom, že Zima přichází. Tak to skutečně je. Vichry zimy (Winds of Winter) se velmi opozdily, vím o tom, ale dopíšu je. Nechci ale říkat kdy, protože to už jsem zkoušel a tím vás všechny zmátl a sebe spálil. Dopíšu to a pak přijde na řadu i Sen o jaru (plánovaný závěrečný díl ságy, v angličtině A Dream of Spring),“ slibuje spisovatel.

(Pozor, následující odstavec vyzrazuje část děje knižní ságy.) Zároveň poznamenal, že v knihách rozvine příběhy všech postav, které se do seriálu ani nedostaly - Jeyne Poole, Lady Kamenosrdce (Lady Stoneheart), šermíře Temnohvězdy, Victariona Greyjoye nebo Aegona VI. Právě poslední jmenovaný by seriálem určitě zamíchal, kdyby v něm byl. Aegon je totiž dalším synem Rhaegala Targaryena a v seriálu by tak byl nevlastním bratrem Jona Sněha (Kit Harington).