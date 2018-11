Město, které žije fotkou. V Bratislavě právě probíhá měsíc fotografie

Po celý listopad se v Bratislavě koná festival Měsíc fotografie, který nabízí na třicet výstav.

Dozvuky válečného konfliktu a limity lidského těla, to jsou hlavní témata 28. ročníku Měsíce fotografie, který právě probíhá v Bratislavě. Českou scénu reprezentují snímky Emily Medkové nebo výstava Václava Podestáta. Život v totalitě zajímal Marka Ribouda a jiný pohled na válku nabízí Simon Norfolk. Třicet výstav je otevřeno do konce měsíce v centru Bratislavy.

Britský fotograf Simon Norfolk prozkoumává místa spojená přímo či nepřímo s válečným konfliktem. Jeho barevné snímky v bratislavském Domě umění působí na první pohled lákavě. Zasněžená krajina se zamrzlým jezírkem nebo bělostné schody s blankytnou oblohou. Nevíme o nich nic, jen se jdeme podívat blíž. Bez kontextu jsou to prostě „jen“ hezké scenerie, ale kontext je tu právě to nejdůležitější. To zamrzlé jezírko je totiž místem, kde leží ostatky stovek bosenských mužů zabitých v roce 1995. A ty bílé schody jsou detaily hřbitova britských vojáků, kteří zahynuli za první světové války a jsou pohřbení na hřbitově Tyne Cot v Belgii.

Stejné ošálení je i u dalších snímků, kde už se nelze nachytat na první vizuální vjem, ale je potřeba přemýšlet o jednotlivých místech. Ostatně i u nás jich je bezpočet, třeba památník u Ohře nedaleko Terezína. Za války zde byl rozprášen popel z 22 tisíc obětí nacistické zvůle. Místo i krajina zůstává a znalost historie mizí.

Vidět neviděné

Maďarský Péter Korniss v Mirbachově paláci nahlíží do tváří rumunských žen, které jsou pro většinovou společnost téměř neviditelné. Den co den vykládají bedny s ovocem v tržnici, jiné každé ráno uklízí hotelové pokoje nebo odpoledne žehlí košile v cizích domácnostech. Pro Kornisse jsou tyto ženy středem pozornosti, každou z nich zachytil v pracovním prostředí, oblečenou do výrazných šatů. Najednou jsou hlavní hrdinky dne.

Podobně „neviditelné“ osudy mapuje ukrajinský fotograf Sergey Melnitchenko, který fotografoval ženy v asijských nočních klubech. Za pódiem, v šatně nebo v pokoji, kde čekají na klienta. Sklání se jedna ke druhé, sdílí příběhy, které nejsou pro cizí uši, a počítají minuty do konce dnešní šichty. Výstava Za scénou je nainstalovaná v suterénní galerii Michalský dvůr, která ještě umocňuje celkový dojem z této série.

Jinakostí se zabývá také polský fotograf Krzysztof Gołuch, který je doktorandem na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho výstava v kapli svatého Jana Evangelisty je jedním z nejsilnějších zážitků celého letošního festivalu. Autor se dlouhodobě věnuje dokumentaci života handicapovaných. Pozoruje je při práci na zemědělském statku nedaleko polských Gliwic. Málokdy jim vidíme do tváře, před námi je většinou jen jejich silueta v setmělé místnosti a pruh světla, které prozařuje prostor. Výjimečné snímky v sakrálním prostoru tak tvoří dokonalou symbiózu.

Krzysztof Gouch - z cyklu v práci. Měsíc fotografie v Bratislavě 2018.

Limity těla

Velkoryse pojatá výstava Bodyfiction v jedenácti sálech Zoya Gallery vznikla jako společný projekt organizátorů Evropského měsíce fotografie. Kurátor Branislav Štěpánek pro Bratislavu vybral desítky ukázek z tvorby mladých evropských fotografů a fotografek. Každá místnost má jiné barevné ladění, které velmi dobře koresponduje s jednotlivými cykly. Šedá evokuje nostalgické vzpomínání na tvorbu rakouské fotografky Dory Kallmusové, která měla na počátku minulého století ateliér ve Vídni a fotila slavné herečky či zpěvačky. O více než sto let později se vídeňská rodačka Caroline Heiderová pokouší rekonstruovat typické motivy z tvorby Kallmusové.

Jinou hru s historickými snímky nabízí polská fotografka Weronika Gesická, která pozměnila barevné fotografie z padesátých let. Původně na nich byly americké domácnosti, které zářily štěstím a pohodou, ale autorka do nich vnesla nové prvky. A tak je tu maminka a tatínek v kuchyni, oba se polévají mlékem a jejich synek jen vyděšeně kouká, co že to rodiče provádějí. Nebo nadšená pin up girl, která objímá fešáka v kravatě, jen mu jaksi chybí hlava.

Weronika Gesicka - Bodyfiction. Měsíc fotografie v Bratislavě 2018.



Českou fotografickou scénu na festivalu reprezentuje Emila Medková. V Galerii 19 jsou k vidění její známé práce z 50. až 60. let. Kurátorský tým rozdělil snímky do několika tematických bloků. Nejen struktury a materiály, ale také shodné motivy. Změť zpuchřelých kabelů a drátů nebo pukliny ve zdi, které evokují mnohem víc než korozi materiálu. Tuto výstavu organizuje České centrum.

Klikaté cesty

Dalším českým vystavujícím je Václav Podestát. Na jeho fotografiích vnímáme dokonale soustředěné čekání na příhodný okamžik, kdy se na ulici shodou náhod mihne stejně oblečená dvojice, stejná barva, stejný tvar. Místo ani čas tu nejsou důležité, mnohem zásadnější je tahle pozorovatelská hra.

Václav Podestát. Měsíc fotografie v Bratislavě 2018.



Naopak konkrétní místo hraje důležitou roli na retrospektivě francouzského fotografa Marka Ribouda. Jeho retrospektiva v bratislavském Domě umění zahrnuje snímky od 50. do 80. let. Autor procestoval střední Evropu a Balkán, opakovaně se vracel do Československa. Díky kontaktům s Annou Fárovou se seznámil s Josefem Sudkem. Zajímal se nejen o dění v umělecké oblasti, ale viděl také atmosféru nadějí a zklamání konce 60. let u nás. Zkušený cestovatel jezdil také do Ruska a Číny, zajímal se o každodenní život, nikde však nenajdeme kazatelský tón člověka ze Západu, který odsuzuje totalitu.

Marc Riboud - Praga. Měsíc fotografie v Bratislavě 2018.

Cena pro Vladimíra Birguse

Letošní ročník festivalu nabízí variace na důležitá témata naší společnosti, obzvlášť když si letos připomínáme několik významných výročí. Jak se vyrovnáváme se vzpomínkami? Jak se chováme k místům, která jsou důležitá pro naši paměť? Festival, který organizuje Středoevropský dům fotografie v Bratislavě se dlouhodobě zabývá nejen zkoumáním trendů ve fotografii, ale vždy připomíná důležité osobnosti z historie fotografie a dává také šanci začínajícím tvůrcům.

Mezinárodní porota letos ocenila prvním místem v soutěži o nejlepší fotografickou knihu pedagoga a fotografa Vladimír Birguse za monografii, kterou vydal vloni v rámci velké výstavy ve Slezském muzeu v Katovicích.