Město pojmenovalo čističku vod po populárním moderátorovi. Taky je plná s**ček, vzkazuje starosta

DANBURY Populární moderátor pořadu John Oliver: Co týden dal a vzal (Last Week Tonight with John Oliver) ve svém pořadu kritizoval proces výběru soudců. Při té příležitosti se v jednom žertu opřel do města Danbury v americkém státě Connecticut. Starosta Mark Boughton, který nejspíš není Oliverovým fanouškem, se pomstil po svém.

Město Danbury přejmenuje svou čističku odpadních vod po Johnu Oliiverovi. Starosta Mark Boughton toto rozhodnutí oznámil na svém Facebooku. „Pojmenujeme ji čistička odpadních vod Johna Olivera. Proč? Protože je plná s**aček stejně jako ty, Johne,“ napsal Boughton. John Oliver se v minulé epizodě svého pořadu zabýval rasovými nerovnostmi při výběru státních soudců. Konkrétní problémy ilustroval na oblasti takzvané Nové Anglie, kam patří i stát Connecticut. „Pokud byste měli zapomenout na nějaké město v Connecticutu, proč by to nemělo být zrovna Danbury? Protože, a to je mimochodem pravda, se*u na Danbury,“ zavtipkoval Oliver. Tím to ale neskončilo. Oliver dodal, že o městě Danbury ví v podstatě jen tři věci: „Deník USA Today ho v roce 2015 zvolil druhým nejlepším místem k žití, kdysi to bylo centrum amerického kloboučnického průmyslu a pokud z toho města jste, právě jste dostali pozvánku na nakopání zadku od Johna Olivera. To včetně dětí. Na**rte si,“ pokračoval moderátor. Není známo, co spustilo tuto sérii narážek. Oliverův agent zatím událost nekomentoval. John Oliver se do střetu se starostou Markem Boughtonem dostal již v roce 2017, kdy si udělal srandu z reklamního videa, kterým k sobě Danbury chtělo nalákat firmu Amazon.