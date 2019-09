Metallica ruší turné v Austrálii. Lídr Hetfield musí jít na odvykací kúru

Washington Americká kapela Metallica zrušila turné v Austrálii a na Novém Zélandu. Její lídr James Hetfield totiž nastoupil odvykací kúru, oznámila na Twitteru skupina. Svým fanouškům se za zrušení koncertů omluvila. Zpěvák a kytarista Hetfield se ze závislosti na alkoholu léčil už v předchozích letech.

„Jak většina z vás zřejmě ví, náš kolega James bojuje se závislostí mnoho let. Nyní bohužel musel znovu nastoupit léčebný program,“ napsala Metallica na twitteru. „Přijedeme k vám, co nejdříve nám to zdraví a pracovní program dovolí. Dáme vám vědět hned, jak to půjde,“ uvedla skupina, která měla hrát v Austrálii a na Novém Zélandu příští měsíc.



Metallica též uvedla, že ji to velmi mrzí a že se moc omlouvá fanouškům. „Vážíme si toho, že nás chápete a podporujete Jamese, a děkujeme, že jste součástí naší rodiny Metallica,“ uvedla na TFwitteru tato legendární heavymetalová kapela, která minulý měsíc hrála pro 70 000 fanoušků v pražských Letňanech.

Nyní šestapadesátiletý Hetfield založil skupinu Metallica v roce 1981 s bubeníkem Larsem Ulrichem, který je rovněž v kapele dodnes. Metallica si během několika let získala miliony příznivců a její alba se stala jedněmi z nejprodávanějších. Největší ohlas získaly zejména desky Master of Puppets z roku 1986 či Metallica (černé album) z roku 1991. Poslední studiovou desku vydala skupina v roce 2016.