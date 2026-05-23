Nejen Klus, Lucie a Vosto5. Na festivalu Mezi ploty zahrají i skuteční lékaři a sestry

Svůj Stand’artní kabaret, který prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru, přinesou na Scénu smíchu členové jednoho z nejvýraznějších autorských divadel Vosto5 Jiří Havelka, Ondřej Cihlář, Tomina Jeřábek, Petr Prokop a Ondřej Bauer. Otevřený divadelně-hudební improvizační večer zapojuje diváky a je jedinečným zážitkem, který se neopakuje.
Festival Mezi ploty nabídne i kultovní hru Václava Havla. V divadle Za plotem se uskuteční scénické čtení Havlova Protestu v podání herců Vršovického divadla MANA. Jednoaktovka z roku 1978 z „vaňkovského“ cyklu zachycuje setkání disidenta Ferdinanda Vaňka a konformního spisovatele Staňka. Vaněk žádá podpis pod protestní petici na obranu neprávem vězněného člověka, zatímco spisovatel váhá mezi vlastní pohodlnou pozicí a morální odpovědností.
Dílem Václava Havla, konkrétně Audiencí, je inspirováno i představení Antiwords souboru fyzického, experimentálního a tanečního divadla Spitfire Company, které získalo řadu prestižních ocenění, jako například Total Theatre Award, a procestovalo tři kontinenty. Na scéně dominují monumentální hlavy sochařky Pauliny Skávové a originální hudba Sivan Eldarové.
Festival dává prostor studentským divadlům, jako je DEBUT, stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, která přichází s dětským představením Chrobák Hugo, nebo Činohra25, v rámci níž absolventi DAMU oživí své klauzurní představení Arabská noc, ale i amatérským souborům.
S představením na motivy Erbenovy Kytice a Máchova Máje, odehrávajícím se příznačně v prostorách psychiatrické léčebny, přichází soubor složený převážně ze zdravotních sester a lékařů. Spolek s názvem Kardio Theatre vznikl na sklonku roku 2016. Své stěžejní osobnosti našel na III. interní – Kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Jeho principálkou a spoluautorkou divadelních kusů je Klára Hanušová, dcera herečky Jaroslavy Hanušové, známé z populárních televizních pořadů Možná přijde i kouzelník. Do divadla Za plotem přináší v první festivalový den svůj Kabaret duševní aneb Nevesely truchlivy, s nímž před dvěma lety uspěl na divadelních přehlídkách a dosáhl nejvyšší mety amatérských divadelníků, tedy uvedení na Jiráskově Hronově.