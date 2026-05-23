Nejen Klus, Lucie a Vosto5. Na festivalu Mezi ploty zahrají i skuteční lékaři a sestry

  12:16aktualizováno  12:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Festival Mezi ploty láká poslední květnový víkend na pestrou hudební nabídku od Lucie přes Tomáše Kluse až po Sto zvířat. Vedle hudební produkce ale nabízí i zajímavý divadelní program, v němž září jména populárních stand-up komiků z pořadů Na stojáka nebo Comedy Club, jako jsou Ester Kočičková, Petr Vydra nebo Tomáš Plhoň.
Členové Vosto5ky (zleva Tomáš Jeřábek, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Ondřej...

Členové Vosto5ky (zleva Tomáš Jeřábek, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Ondřej Bauer a Petr Prokop) v tričkách s názvem knihy | foto: Dan Kvapil

Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích...
Archiv Mezi Ploty
Z představení Stand’artní kabaret souboru VOSTO5
Archiv Mezi Ploty
20 fotografií

Svůj Stand’artní kabaret, který prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru, přinesou na Scénu smíchu členové jednoho z nejvýraznějších autorských divadel Vosto5 Jiří Havelka, Ondřej Cihlář, Tomina Jeřábek, Petr Prokop a Ondřej Bauer. Otevřený divadelně-hudební improvizační večer zapojuje diváky a je jedinečným zážitkem, který se neopakuje.

Festival Mezi ploty nabídne i kultovní hru Václava Havla. V divadle Za plotem se uskuteční scénické čtení Havlova Protestu v podání herců Vršovického divadla MANA. Jednoaktovka z roku 1978 z „vaňkovského“ cyklu zachycuje setkání disidenta Ferdinanda Vaňka a konformního spisovatele Staňka. Vaněk žádá podpis pod protestní petici na obranu neprávem vězněného člověka, zatímco spisovatel váhá mezi vlastní pohodlnou pozicí a morální odpovědností.

Dílem Václava Havla, konkrétně Audiencí, je inspirováno i představení Antiwords souboru fyzického, experimentálního a tanečního divadla Spitfire Company, které získalo řadu prestižních ocenění, jako například Total Theatre Award, a procestovalo tři kontinenty. Na scéně dominují monumentální hlavy sochařky Pauliny Skávové a originální hudba Sivan Eldarové.

Festival dává prostor studentským divadlům, jako je DEBUT, stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, která přichází s dětským představením Chrobák Hugo, nebo Činohra25, v rámci níž absolventi DAMU oživí své klauzurní představení Arabská noc, ale i amatérským souborům.

S představením na motivy Erbenovy Kytice a Máchova Máje, odehrávajícím se příznačně v prostorách psychiatrické léčebny, přichází soubor složený převážně ze zdravotních sester a lékařů. Spolek s názvem Kardio Theatre vznikl na sklonku roku 2016. Své stěžejní osobnosti našel na III. interní – Kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jeho principálkou a spoluautorkou divadelních kusů je Klára Hanušová, dcera herečky Jaroslavy Hanušové, známé z populárních televizních pořadů Možná přijde i kouzelník. Do divadla Za plotem přináší v první festivalový den svůj Kabaret duševní aneb Nevesely truchlivy, s nímž před dvěma lety uspěl na divadelních přehlídkách a dosáhl nejvyšší mety amatérských divadelníků, tedy uvedení na Jiráskově Hronově.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Vrchní soud v Praze proti Ústavnímu soudu v Brně. Jak nakonec skončí sen o Babišovi v teplákách

Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...

Moták s Grossem dorazili na MS. Víc hlav víc ví, můžou nám pomoct, říká Kalous

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s tunami chemikálií, hasiči evakuovali celé město

V Kalifornii hrozil výbuch nádrže s toxickými chemikáliemi. (23. května 2026)

Názor

Nezávislost se nedá „ukecat“. Ztráta svobody slova bude stát víc než dvě stovky za ušetřené poplatky

ilustrační snímek

Památník v Pohořelicích někdo pomaloval hákovými kříži. Po pachateli pátrá policie

Památník obětí odsunu v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí...

Hokej mě nudil tak, že jsem musel začít žrát. Jágr vtipkoval o kilech navíc

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Obří hala v Pardubicích: zastupitelé dostali podklady pozdě, musejí rozhodnout pod tlakem

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Podle původních plánů mělo být...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

Lidé si připomínají německý pochod smrti. Policisté řeší odpůrce i nalétávající drony

Před samotným průvodem se lidé v 9 hodin sešli u hromadného hrobu a památníku...

Megaraketa Starship se při zkušebním letu musela vyrovnat s výpadkem motoru

Start třetí verze megarakety od SpaceX k 12. testovacímu letu v rámci programu...

Čekstajl

Místo brože sichrhajska a superhrdina s kopretinou. Co přinesla kalhotová móda z Cannes

Filmový producent Nicolas Seydoux na promítání filmu Gentle Monster během 79....

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.