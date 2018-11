Mezinárodní festival v Amsterodamu vzdává hold Heleně Třeštíkové i české dokumentární tvorbě

Právě probíhající 31. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů IDFA, který se řadí mezi největší a nejvýznamnější přehlídky dokumentárních filmů na světě, má letos jako svého hlavního hosta režisérku Helenu Třeštíkovou. Uvádí jejích 6 snímků a současně 10 dalších filmů podle jejího výběru. Na programu festivalu je i dokument Jana Geberta Až přijde válka.

Velké pocty se dostalo české dokumentaristce a režisérce Heleně Třeštíkové, která se stala hlavním hostem letošního ročníku. Festival tak oceňuje více jak čtyřicetiletou práci režisérky, která si za tu dobu vytvořila svůj originální styl časosběrných dokumentů a posbírala řadu ocenění včetně takzvaného evropského Oscara v roce 2008 za dokument René.



IDFA uvádí retrospektivu jejích 6 snímků, mezi kterými nechybí Katka, René, Mallory, Manželské etudy či Zkáza krásou. Třeštíková navíc dostala možnost pro festival vybrat 10 filmů, které nejvíce ovlivnily její kariéru. V Amsterdamu se tak díky ní budou promítat filmy jako např. Hoří, má panenko Miloše Formana, O něčem jiném a Praha - neklidné srdce Evropy Věry Chytilové, Občan Havel Pavla Kouteckého a Miroslava Janka nebo 66 sezón Petera Kerekese. Helena Třeštíková není na IDFA žádným nováčkem. Jako jedna z mála českých filmových tvůrců se do programu dostala již v minulosti, a to se svými snímky Katka v roce 2010 v hlavní soutěži a v roce 2012 se Soukromým vesmírem, který se promítal ve veřejné sekci Reflecting Images: Masters.

IDFA Mezinárodní festival dokumentárních filmů IDFA v Amsterodamu patří k nejznámějším, nejprestižnějším a také největším festivalům dokumentárních filmů na světě. Na festivalu IDFA se každoročně prezentuje nejen množství kvalitních filmů se závažnými společenskými tématy, ale také řada inovativních děl z hlediska formy a provedení. Festival umožňuje také setkávání filmařů, producentů a distributorů z celého světa. Letos je na programu 279 filmů od tvůrců ze 71 zemí světa. Loni se prodalo přes 285 tisíc vstupenek a s podobnou návštěvností se počítá i letos. Festival IDFA má své věrné publikum, které oceňuje jeho neformálnost. Letošní ročník se koná od 15. do 25. listopadu.

“Mým cílem jako filmaře je zachytit každodenní život, jeho všestrannost v průběhu času a změny, které tento čas přináší,” shrnula svoje motto režisérka v rozhovoru pro festivalový web a při diskusi s diváky v Amsterodamu konané v rámci tzv. Filmmaker Talk. Třeštíkové věnují velkou pozornost i nizozemská média. Například celostátní deník NRC v článku s titulkem „Konečně uznání pro filmového vizionáře“ uvádí, že Třeštíková patří k tomu nejlepšímu, co bohatá česká dokumentární kinematografie má. Další celostátní deník Volkskrant věnoval režisérce celou dvoustránku ve své kulturní rubrice.



Až přijde válka

Do programu letošního festivalu byl také zahrnut dokument Jana Geberta Až přijde válka, který spadá do sekce Best of Fests - do výběru nejlepších filmů, které byly v letošním roce k vidění na světových festivalech.

Snímek sleduje aktuální fenomén, jakým je zvýšený příklon evropské mládeže k paramilitárním organizacím, a obecně sleduje problematiku manipulace s davem. Hlavní postava dokumentu je na první pohled běžný slovenský vysokoškolák, který se jako samozvaný šéf domobrany cvičí a připravuje na kariéru politika. Dokument vznikl za podpory Státního fondu kinematografie.

České filmy na trhu

Každoroční součástí festivalu IDFA je kromě přehlídky filmů i setkání distributorů a trh s filmy. Institut dokumentárního filmu (IDF) přináší devět dokončených titulů na trh IDFA Docs for Sale. „Těší nás, že právě na letošním ročníku festivalu IDFA, kdy je čestným hostem režisérka Helena Třeštíková, se na největším evropském dokumentárním trhu představují hned tři celovečerní debuty českých tvůrců: Šimona Šafránka (King Skate), Martina Páva (Kibera: Příběh slumu) a Anny Kryvenko (Můj neznámý vojín)“, sdělila Anna Kaslová z IDF.

Setkání filmových profesionálů v režii Czech Film Center

Na festivalu je v posledních letech velmi aktivní i česká platforma DOK.Incubator, která se specializuje na tvůrčí workshopy zaměřené na mentorování filmů a filmařů. V Amsterdamu nechybí ani Czech Film Center, které pořádá v úterý 20. listopadu pro filmové profesionály networkingovou akci Guests Meet Guests. Zde se mohou potkat filmoví odborníci a navázat cenné kontakty. „Je to ideální místo pro propagaci národní kinematografie klíčovým lidem ve filmovém průmyslu, kteří rozhodují o tom, které filmy budou úspěšné,“ říká k akci vedoucí oddělení Czech Film Center Markéta Šantrochová.

Skvělá zpráva pro českou kinematografii

Retrospektiva Heleny Třeštíkové a s tím související množství uváděných českých snímků je mimořádné. Na IDFA se ještě nikdy během jednoho ročníku nepředstavilo tolik českých filmů. „Je to skvělá zpráva pro českou kinematografii, filmové tvůrce i fanoušky. Je to výjimečná a zásadní událost, protože festival je velmi kritický ve výběru filmů a jejich tvůrců. O to více mě zaráží fakt, že česká média o IDFA skoro vůbec neinformují“, řekla Hana Schenková z Českého centra v Rotterdamu, které každoročně s festivalem IDFA spolupracuje a podporuje účast českých fimařů.

Ticho mezi dvěma sebevražednými útoky

Zahajovacím filmem letošního ročníku byl snímek afgánského režiséra žijícího v Nizozemsku Aboozara Amini s názvem „Kabul, City in the Wind“ (Kábul, město ve větru), jenž by se dal také charakterizovat jako „Ticho mezi sebevražednými útoky“. Na pozadí příběhu řidiče autobusu a dvou nezletilých bratrů přibližuje divákovi hrůzu této nekonečné války, kdy je lidský život ohrožen každým okamžikem, a přesto se lidé snaží normálně žít a přežít.



Režisér Amini přišel do Nizozemska jako teenager v roce 2010, vystudoval zde známou školu Gerrit Rietveld Academy a film Kabul, City in the Wind je jeho prvním celovečerním snímkem.