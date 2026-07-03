Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila

Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Na webu o tom informovala policejní mluvčí Kateřina Pešková. Mezinárodní filmový festival začíná 3. července a potrvá do 11. července.
Mluvčí upozornila na to, že nasazení policistů s dlouhými zbraněmi je standardním preventivním opatřením při zabezpečení akcí s vysokou návštěvností a reaguje na současné bezpečnostní doporučení.
„Cílem je především zvýšit připravenost policie na případné mimořádné události a posílit pocit bezpečí návštěvníků,“ podotkla. S organizátory festivalu připravovala policie bezpečnostní opatření již delší dobu.
Návštěvníci festivalu by si podle policistů měli více hlídat své osobní věci. „Ve větším množství lidí mohou působit kapsáři, proto doporučujeme nenechávat cennosti bez dozoru a nosit je na bezpečném místě. Stejně tak žádáme veřejnost, aby neponechávala bez dozoru zavazadla, batohy či jiné předměty na veřejných prostranstvích,“ uvedla mluvčí.
V mobilním centru bude sloužit společná hlídka policistů a městských strážníků. Lidem pomohou například s orientací ve městě, nebo poradí, kde najít bankomat či hotel. Budou mít i přístroji ke zjištění alkoholu v krvi, návštěvníci si tak mohou přijít preventivně nechat provést orientační dechovou zkoušku, aby po festivalových oslavách neřídili pod vlivem alkoholu.
„Zkrátka nepřijdou ani pejsci návštěvníků, pro které bude připravena čerstvá voda na osvěžení v těchto letních dnech,“ dodala mluvčí.
Mobilní centrum začíná každý den na ulici T. G. Masaryka u Spořitelny, po obědě se přesouvá do parku k hotelu Thermal a odpoledne ho lidé najdou na Divadelním náměstí poblíž Vřídla.