Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní

Klempíř v pátek odpoledne uvedl, že má karlovarský filmový festival rád a považuje ho za mimořádně důležitý pro nejen českou kulturu. „I s ohledem na aktuální dění jsem se ale rozhodl dnešní slavnostní zahájení vynechat. Ne proto, že bych se nechtěl potkat s lidmi, se kterými se dnes v mnoha věcech rozcházíme. Naopak. Řadu věcí si s nimi rád otevřeně řeknu. Myslím ale, že takový rozhovor má mít svůj čas, prostor a smysl,“ napsal ministr. Slavnostní zahájení podle něj není správným místem pro názorové střety a dialog.
Úvodní večer má podle něj patřit filmům, jejich tvůrcům a organizátorům festivalu. „Ne mé osobě, politickým sporům nebo konfliktu, ze kterého by nakonec zůstalo jen pár emotivních titulků,“ doplnil s tím, že nepovažuje za správné přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří. Festivalu Klempíř popřál, aby se vydařil, a účastníkům co nejvíc příjemných, nejen filmových zážitků.
Klempíř to, že jej návštěvníci strážnického festivalu minulý pátek vypískali, přičetl buranství, nenávisti a také vedru a alkoholu. Vedení města Strážnice to ale odmítlo. V sobotu na stejném festivalu vystoupil předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Jeho vystoupení, skončilo skandováním „vypadni!“. Nesouhlas s vystoupením Motoristů na přehlídce, které se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí, vyslovila mimo jiné vicepremiérka Alena Schillerová (ANO). Macinka se následně za svůj výstup omluvil.
Klempíř v poslední době čelí také kritice v souvislostmi s legislativními návrhy na změny ve financování veřejnoprávních médií. Vláda plánuje Českou televizi a Český rozhlas platit ze státního rozpočtu a zrušit dosavadní poplatkový systém. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků, což může podle pracovníků médií, veřejnosti i opozice ohrozit nezávislost médií. Kabinet změnu financování odůvodňuje mimo jiné úsporami.