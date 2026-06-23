Nyní osmaosmdesátiletý Dustin Hoffman patří mezi největší jména Hollywoodu, na kontě má sedm nominací na Oscara. Dvě proměnil, konkrétně za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Programový ředitel Karel Och uvedl, že o jeho účast se karlovarský festival pokoušel dlouhé roky. Před dvanácti lety na festival zavítal alespoň Hoffmanův syn Jake, přivezl sem tehdy svou režijní celovečerní prvotinu.
Podle pořadatelů je Dustin Hoffman „jedním z nejvšestrannějších herců filmové historie, který svou genialitou a precizním herectvím zcela proměnil ideál hollywoodského hrdiny.“
„Kariéra Dustina Hoffmana se rozprostírá přes více než šest dekád a je definována odvahou brát role komplikovaných, často společensky okrajových hrdinů. Patří ke klíčovým hereckým reprezentantům tzv. Stanislavského metody. I díky jeho oddanosti rolím, neústupnosti a úsilí o absolutní autenticitu jeho filmografie nabízí neuvěřitelný rejstřík charakterů,“ uvedli pořadatelé přehlídky.
Vedle již zmíněných filmů divákům při spojení se jménem Dustin Hoffman vytanou na mysli slavné názvy jako Absolvent, Malý velký muž, Motýlek, Všichni prezidentovi muži či Maratónec. Dále jmenujme komedii Tootsie, fantasy Hook, drama Vrtěti psem či thriller Porotce. V roce 2012 debutoval jako režisér filmu Kvartet s Maggie Smithovou v jedné z hlavních rolí.
„Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mika Nicholse Absolvent z roku 1967,“ uvedl umělecký ředitel Karel Och k otázce, který snímek z dlouhé filmografie festival nabídne.
Festival zahájí Zápas století
Zahajovacím filmem letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Festival pak zakončí kriminální drama Noaha Segana Poslední žijící kapsář v New Yorku.
Hvězdou je i Juliette Binocheová. První výraznější rolí francouzské herečky byla ambiciózní venkovská dívka, která přijíždí do Paříže dobýt divadelní svět. Šlo o film Schůzka z roku 1985 v režii Andrého Téchineho a herečka byla za svůj výkon vyznamenána nominací na cenu César.
Další si vysloužila za roli Anny v noirovém dramatu Zlá krev z roku 1986 a za snímek Milenci z Pont-Neuf, který je považován za jedno z vizuálně nejpůsobivějších a zároveň nejkontroverznějších počinů francouzské kinematografie 90. let.
Jejím prvním kompletně anglicky mluveným filmem byla adaptace románu Nesnesitelná lehkost bytí spisovatele Milana Kundery, který v roce 1988 natočil režisér Philip Kaufmann a do hlavní mužské role Tomáše obsadil Daniela Day-Lewise.
Juliette Binocheová dále spolupracovala s režiséry jako Krzystof Kieślowski (hrála v jeho trilogii Tři barvy: Modrá, Tři barvy: Červená a Tři barvy: Bílá), Anthony Minghella, s nímž natočila oscarové drama Anglický pacient, nebo Lasse Hallström, pod jehož vedením hrála po boku Johnnyho Deppa v romantickém dramatu Čokoláda.
Jejím zatím posledním snímkem je drama V neznámých vodách režiséra Lance Hammera z letošního roku. Karlovarský festival při příležitosti hereččina ocenění uvede filmy Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás.
Již potřetí do Karlových Varů zamíří americký herec Harvey Keitel, jehož charismatu a talentu využili režiséři jako Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Wes Anderson nebo Ridley Scott. Z jeho bohaté filmografie vyjměme snímky Poslední pokušení Krista, Poručík, Thelma a Louise, Gauneři, Pulp Fiction, Smoke, Hanebný pancharti nebo Až vyjde měsíc.
Znělku natočil Stellan Skarsgård
Harvey Keitel taktéž patří k laureátům Křišťálového glóbu, kteří v minulosti natočili pro MFF Karlovy Vary oficiální znělku. V té letošní se objeví herec Stellan Skarsgård, jenž na festival zavítal loni.
Dalším hostem letošního ročníku bude americký herec Jeffrey Wright, který převezme Cenu prezidenta. Wright patří k nejvšestrannějším umělcům své generace, je držitelem cen Tony, Emmy, Zlatého glóbu, nominace na Oscara a čerstvě také British Academy Games Award. Prokazuje mimořádnou schopnost plynule přecházet mezi hollywoodskými blockbustery, nezávislými snímky, televizními dramaty a herním průmyslem.
Průlomovou se mu stala role pečovatele Belizeho v broadwayském uvedené hry Andělé v Americe, kterou si zopakoval i v seriálové adaptaci v produkci HBO. První výraznou filmovou příležitost dostal v životopisném snímku Basquiat, který Jeffrey Wright osobně uvedl na 32. ročníku MFF Karlovy Vary. Naváže na něj v dokončovaném filmu Samo Lives, v němž malíře Basquiata hraje Kelvin Harrison jr.
Jeffrey Wright ztvárnil agenta CIA Felixe Leitera ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008) a Není čas zemřít (2021). Objevil se také ve třech filmech série Hunger Games, konkrétně Vražedná pomsta (2013), Síla vzdoru 1. část (2014) a Síla vzdoru 2. část (2015).
Dále letošní jubilejní ročník uvítá herečku, producentku a režisérku Kyru Sedgwickovou a jejího manžela, herce Kevina Bacona, kteří společně se svými dětmi Travisem a Sosie představí snímek Family Movie. Jde o rodinnou spolupráci: Kyra Sedgwicková a Kevin Bacon tuto hororovou komedii režírovali a po boku syna Travise a dcery Sosie v ní také hrají hlavní role.
Jako režisérka natočila Sedgwicková v roce 2022 komediální sci-fi romanci Vesmírná kamufláž a coby herečka se představila například v hudebním snímku Singles režiséra a scenáristy Camerona Crowea, ve fantaskní romanci Fenomén, kde hrála po boku Johna Travolty, nebo v komediálním dramatu Hořkých sedmnáct.
Mezi nejznámější filmy jejího manžela Kevina Bacona patří působivé drama Spáči, kde ztvárnil roli Seana Nokese, sadistického dozorce v nápravně-výchovném ústavu pro mladistvé, dále Pár správných chlapů, Apollo 13, Tajemná řeka, Muž bez stínu, X-Men: První třída nebo Bláznivá, zatracená láska.
Kromě herectví se Kevin Bacon věnuje i hudbě – coby polovina uskupení The Bacon Brothers (druhou půlkou je jeho bratr Michael) vydal k dnešnímu dni devatenáct alb. Sosie Baconová se do diváckého povědomí dostala díky roli v seriálech Proč? 13x proto a Mare z Easttownu. V roce 2022 předvedla strhující výkon v hororu Úsměv.
Její bratr Travis Bacon je herec, filmař a hudební skladatel. Na plátně se poprvé objevil ve snímku Miláček z roku 2005 v režii otce Kevina. Je spoluzakladatelem Slashtag Cinema, kreativní produkční společnosti zaměřené na žánrovou filmovou tvorbu, kde se spolu se svými spolupracovníky věnuje psaní scénářů, natáčení, skládání hudby a herectví.
Už dříve pořadatelé oznámili, že Cenu prezidenta převezme na slavnostním zahájení Maggie Gyllenhaalová, která na festivalu představí svůj loňský snímek Nevěsta! Pro stejnou trofej si přijede Jesse Eisenberg, k jehož poctě bude uveden film Dvojník.
K titulům, které se budou ucházet o ceny, přibudou nesoutěžní hity z jiných festivalů včetně Sundance či Benátek, například nedávný vítěz Zlaté palmy z Cannes jménem Fjord nebo snímek Žluté dopisy, který vyhrál Berlinale.
Z domácí tvorby se hned v sobotu předvede soutěžní novinka Chica Checo a po víkendu dokument Dvě deci duše. Vytrvalci ocení žánrové filmy určené k půlnočnímu promítání včetně jihokorejského zombie příběhu Kolonie.
Už od 1. července bude karlovarskému filmovému svátku předcházet čtyřdenní přehlídka v Mariánských Lázních, kde se před osmdesáti lety konal první ročník, než festival trvale zakotvil ve Varech. Zahrne letní kino na kolonádě nebo předpremiéru novinky Pedra Almodóvara Hořké svátky,
O koncert se letos postará český DJ NobodyListen. Tradiční ohňostroj v úvodu karlovarského festivalu letos nahradí atrakce, kterou pořadatelé označují za největší dronovou show v historii Česka i Slovenska. Po páteční premiéře se zopakuje ještě v úterý.