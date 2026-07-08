Den tří hvězdných hereček. Na festival do Varů dorazily Binoche, Kinski i Vášáryová

Herečka na karlovarském letišti zamávala zhruba dvěma desítkám přihlížejících fanoušků, na podpisy ani fotografování nedošlo. Několik desítek lidí na ni čekalo i před Grandhotelem Pupp, kde ji přivítali ředitelé festivalu Karel Och a Kryštof Mucha. Ani zde ale neposkytla fotografie či autogramy a zamířila do hotelu.
Francouzská herečka Juliette Binoche v sobotu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jedna z nejvýraznějších tváří francouzské kinematografie se proslavila například rolemi ve filmech Tři barvy: Modrá a Anglický pacient. Je držitelkou Oscara i francouzského Césara.
Za intelektuální romantické drama Věrná kopie íránského režiséra Abbase Kiarostamiho získala za rok 2010 cenu v Cannes a stala se první herečkou v historii, která vyhrála hereckou cenu jak v Cannes, tak v Benátkách za film z roku 1993 Tři barvy: Modrá, i v Berlíně za film Anglický pacient z roku 1996.
Loni byla Binocheová na filmovém festivalu v Cannes předsedkyní poroty. Hrála mimo jiné i ve filmové adaptaci románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí v režii Philipa Kaufmana.
Při slavnostním zakončení festivalu, v sobotu 11. července Binoche převezme ocenění za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na počest této francouzské herečky, festival do programu zařadil tři filmy, ve kterých ji diváci mohou vidět. Jsou jimi snímky Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás.
Karlovarský festival ve středu večer v hlavní soutěži představil drama Hidžamat, které natočil íránský režisér Náder Sajívar žijící v exilu v Německu. Součástí delegace byla nečekaně i německá herečka Nastassja Kinská, která ve filmu ztvárnila postavu Margot. Kinská se vrátila na festival do Karlových Varů po pětadvaceti letech, jak upozorňuje ČTK.
„Jsem šťastný, že tady dnes večer s vámi mohu být. Chtěl bych poděkovat celému festivalu, vidím, že je každý rok lepší a lepší. Bohužel jeden z nás, Džafar Panahí s námi není, protože nemůže odcestovat z Íránu. Ale vzkázal, že je v duchu s námi,“ uvedl režisér Sajívar.
V dramatu Hidžamat se život padesátníka Murada otřese v základech po zjištění, že jeho mladší bratr je gay. Murad sám by bratra rád podpořil, ale jeho tradiční muslimská rodina je proti. A tak se muž ocitá v epicentru nátlaku, jak od otce, který je úzce napojen na místního imáma, tak z bratrova okolí.
Asi dvě hodiny před Binoche dorazila na festival i herečka a politička Magda Vášáryová. Karlovarský festival uvede jako poctu oblíbené herečce film Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. I Vášáryová převezme na zakončení festivalu cenu.