Červený koberec je připraven. Karlovarský festival očekává příjezdy filmových hvězd

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  14:08aktualizováno  14:08
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V Karlových Varech začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Nejprve se ale po červeném koberci projdou všechny hvězdy úvodního večera. Program před Thermalem začíná v 16:00, sledovat jej můžete v přímém přenosu na iDNES.cz.

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Na úvod přehlídky obdrží ocenění v podobě Ceny prezidenta festivalu americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.

Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
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Osmaosmdesátiletého Hoffmana diváci znají ze snímků Rain Man a Kramerová versus Kramer, za které získal Oscara, nebo z filmových hitů Malý velký muž či Tootsie. Na hercovo přání festival v sobotu 4. července uvede jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse.

Znělku točil Skarsgaard

Organizátoři během večera představí znělku pro letošní ročník festivalu, kterou natočil švédský herec a držitel Zlatého glóbu Stellan Skarsgaard, jenž dostal Křišťálový glóbus na karlovarském festivalu loni. Po slavnostním zahájení festivalu bude následovat tradiční koncert. Letos ho připravil DJ a producent NobodyListen a na pódiu před hotelem Thermal se při něm vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimir 518, Akira, Annet X a sbor Vocal Crew by Unique. Koncert je pro veřejnost zdarma.

Kofola, léto začíná na festivalech

Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků, z toho 37 v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci - komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe).

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