Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Na úvod přehlídky obdrží ocenění v podobě Ceny prezidenta festivalu americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.
Osmaosmdesátiletého Hoffmana diváci znají ze snímků Rain Man a Kramerová versus Kramer, za které získal Oscara, nebo z filmových hitů Malý velký muž či Tootsie. Na hercovo přání festival v sobotu 4. července uvede jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse.
Znělku točil Skarsgaard
Organizátoři během večera představí znělku pro letošní ročník festivalu, kterou natočil švédský herec a držitel Zlatého glóbu Stellan Skarsgaard, jenž dostal Křišťálový glóbus na karlovarském festivalu loni. Po slavnostním zahájení festivalu bude následovat tradiční koncert. Letos ho připravil DJ a producent NobodyListen a na pódiu před hotelem Thermal se při něm vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimir 518, Akira, Annet X a sbor Vocal Crew by Unique. Koncert je pro veřejnost zdarma.
Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků, z toho 37 v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci - komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe).