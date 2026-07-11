Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzaly Vášáryová, Binocheová a Wright

Závěrečným večerem tradičně provedl Marek Eben. „Při tom loňském ročníku jsem měl pocit, že nás Jiří Bartoška ještě tak láskyplně držel za ruku. A letos jako by řekl: Děti, už to musíte zvládnout sami!“ řekl úvodem.
Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převzala francouzská herečka Juliette Binocheová. „Moc jsem si přála sem přijet. Kdysi dávno, když jsem točila Nesnesitelnou lehkost bytí, to nebylo možné,“ zahájila svou řeč v slzách.
„V životě i v kariéře jsem měla velké štěstí a ráda bych vzpomněla na země, kde se umělci nemohou vyjadřovat. Myslím na obyvatele Palestiny, Libanonu a Ukrajiny,“ řekla. „Vášeň je srdcem toho, co děláme. Světlo může velice rychle vyprchat. Moc děkuji, Karlovy Vary!“ uzavřela.
Pro Cenu prezidenta si hned v úvodu večera přišla bývalá československá herečka a nynější politička Magda Vášáryová. „Vy všichni víte, že ten dlouhý seznam filmů jsem natočila během dvaceti let. Potom mne požádal Václav Havel, abych se vrátila do jiného světa, a já jsem ráda, že jsem od roku 1989 mohla prosazovat úplně jinou úlohu Československé republiky,“ řekla dojatá herečka a připomněla historku s osvětlovači. „Děkuji vám, že jste na mne nezapomněli,“ dodala závěrem.
Stejnou cenu dostal i americký herec Jeffrey Wright. „To jste vůbec nemuseli, přijel bych sem klidně bezdůvodně. Je to můj nejoblíbenější festival,“ popisoval dojatý Wright. Připomněl, že zde byl před 29 lety, a zmínil, že mu moc chybí Jiří Bartoška.
Dále vzpomínal, jak se zde potkal s Milošem Formanem a zajímal se o scénář, který měl tehdy slavný český režisér s sebou. Zaobíral se příběhem o ruském spisovateli Puškinovi. „Ten film jsme nenatočili a Miloš jej už bohužel režírovat nebude,“ pokračoval Wright a mluvil o tom, že tento námět je přesně téma, které spojuje svět v kontrastu k tomu, jak se jej nyní mnozí snaží rozdělovat. „Možná zase přijedu a řeknu ‚ahoj‘. Děkuji!“ zakončil svou dlouhou řeč.
Křišťálový globus pro nejlepší film v hlavní soutěži porota přisoudila myanmarsko-česko-francouzskému snímku Padlé ovoce. Vypráví, jak dvě myanmarské textilní dělnice hledají únik z tvrdé reality ve vzájemném důvěrném vztahu, který je však v zemi společensky nepřijatelný.
„Točíme malé filmy a jen to, že nás sem vybrali, bylo skvělé. Je to náš první film, první festival a nikdy jsem nic nevyhrál. Je to tedy i první cena,“ pobavil sál svou překotnou řečí režisér Aun Pčou. „Byl to maximálně rizikový projekt, ale pro takovou zemi je i malá finanční pomoc významná,“ uvedl český producent Vít Janeček.
Zvláštní cenu poroty získal dánský snímek Nečekaný host, příběh rodinné slavnosti, do níž vpadne obávaná babička s psychickými problémy. I pro cenu za režii si přišel režisér tohoto snímku Mads Mengel.
Cenu pro herečku vyhrála Anna Schinzová za roli ve švýcarském filmu Šťastná rodina, kde jako samoživitelka pátrá po svých dětech odebraných k pěstounské péči. „Syn by byl radši, kdybych přivezla fotbalovou trofej,“ smála se a díky svým tuzemským kořenům dodala i pár slov česky. Mezi muži zabodoval Ghassan Saad za roli v libanonském filmu Potrubí, představitel instalatéra, do něhož městečko bez vody vkládá až příliš velké naděje.
Velkou cenu Proxima si odnesl slovensko-český snímek Milovník, ne bojovník, který líčí první lásku na prázdninách u babičky a slovy tvůrců rozdává „naději, blízkost, humor“.
Hlasování diváků vyhrál dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který se na první místo vyšvihl hned po premiéře a od té doby je neopustil. Režisérka prozradila, že vedle verze pro kina vznikla i třídílné televizní série o zpěvačce, jejíž barvité osudy sledovala třicet let.
„Děkuji Báře Basikové za její otevřenost a autenticitu,“ řekla režisérka Třeštíková a zmínila, že by si přála, aby byla Česká televize financovaná stejně jako dosud. „Jinak by nemohly vzniknout složitější projekty, na které potom diváci chodí a dají jim hlas – jako se stalo nám. Byla bych nerada, aby tohle všechno skončilo,“ uvedla.
Trofej ekumenické poroty získal snímek Za zády mi číhá lev, který líčí vznik nečekaného pouta mezi upjatou čtyřicátnicí a mladičkou senegalskou dívkou žádající o azyl. „Pro mne je to nesmírně důležitá cena,“ uvedla režisérka Tonia Mishiali.
Cenu Europa Cinemas Label, již udílejí evropští kinaři, dostal film Tři týdny poté, v němž se na školním výletu rozpoutá konfrontace žáků a učitelů kvůli nedávné sebevraždě jednoho ze studentů, vystaveného šikaně. „Kdyby náš film zachránil třeba jen jediný lidský život, splnil svůj účel,“ řekl režisér Miroslav Terzič.
Mezinárodní porota kritiků ocenila slovenský film Pramen, který se vrací ke sterilizaci romských žen. Režisér Ivan Ostrochovský podotkl, že si uznání váží o o to více, že sám byl původně filmovým kritikem: „Ale byl jsem příliš pomalý, tak jsem se stal režisérem, jenž si hledá producenty, kteří si počkají,“ zažertoval.
Na zakončovací večer dorazily například herečky Klára Issová, Denisa Barešová nebo Alžběta Malá. Po červeném koberci, který byl letos o několik metrů větší a vede přes celé prostranství před vstupem do Velkého sálu, se prošli i herec moderátor a herec Marek Eben, Bolek Polívka, zpěvačka Bára Basiková, režisérka Helena Třeštíková a další zástupci partnerů a sponzorů festivalu i pořadatelů.
Stovky přihlížejících návštěvníků si kromě zajímavostí k festivalu vyslechly i fakt, že letos se festivalu zúčastnilo 11 014 akreditovaných návštěvníků. Prodáno bylo 132 553 vstupenek na celkem 472 promítání. Čísla jsou meziročně vyšší. Loni bylo prodáno 128 133 vstupenek, předloni 127 325. Počet akreditovaných diváků také vzrostl, z loňských 9 949 a předloňských 10 769 o několik desítek.
Příští, už 61. ročník se uskuteční v termínu 2.-10. července 2027.
Vítězové 60. ročníku MFF Karlovy Vary
VELKÁ CENA – KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
CENA ZA REŽII
CENA ZA ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON
CENA ZA MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON
DIVÁCKÁ CENA DENÍKU PRÁVO
VELKÁ CENA SOUTĚŽE PROXIMA
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY SOUTĚŽE PROXIMA
CENA ZA REŽII POROTY SOUTĚŽE PROXIMA
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ POROTY SOUTĚŽE PROXIMA
KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS - CENA ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII
CENA PREZIDENTA MFF KARLOVY VARY