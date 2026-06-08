Cenu prezidenta na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a herec, režisér, scenárista a spisovatel Jesse Eisenberg.
„Jsme velmi rádi, že můžeme na festivalu přivítat tvůrce, kteří svou hereckou, scenáristickou a režijní tvorbou reprezentují aktuální trendy kinematografie a jejichž filmy divákům nabízejí intenzivní zážitek,“ říká výkonný ředitel Kryštof Mucha.
„Maggie Gyllenhaalovou a Jesseho Eisenberga zdobí jistá ‚transatlantická citlivost‘, jejich herecká i režisérská práce má schopnost propojovat Nový svět s Evropou a brát si z obou tradic to nejpodstatnější. Smysl pro humor newyorských intelektuálů se pojí s moudrostí, talentem a originálním viděním světa,“ dodává umělecký ředitel Karel Och.
Obsadila manžela i bratra
Maggie Gyllenhaalová je držitelkou Zlatého glóbu a dvou oscarových nominací. Na karlovarském festivalu získala v roce 2006 za svůj výkon ve filmu Sherrybaby Křišťálový glóbus pro nejlepší herečku. Nyní zde uvede svůj film Nevěsta!, k němuž napsala scénář, režírovala jej a je i jeho producentkou.
Film představuje nápadité pokračování klasického příběhu o Frankensteinovi, ovlivněné jak filmem Frankensteinova nevěsta z roku 1935, tak původním mistrovským dílem Mary Shelleyové. Do filmu obsadila svého bratra Jakea Gyllenhaala i manžela Petera Sarsgaarda. Kromě nich si v něm zahráli Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Beningová nebo Penélope Cruzová.
Cenu prezidenta převezme na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary také herec, scenárista, režisér a producent, držitel dvou oscarových nominací a řady prestižních filmových ocenění Jesse Eisenberg, který se proslavil rolemi v apokalyptickém hororu Zombieland nebo v krimikomedii Podfukáři. V roce 2011 získal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga ve snímku Sociální síť.
Jako scenárista a režisér debutoval v roce 2022 filmem Až skončíš se zachraňováním světa s Julianne Moore a Finnem Wolfhardem v rolích matky a syna, kteří k sobě hledají vzájemný vztah.
Julianne Moore obsadil Eisenberg i do svého nejnovějšího filmu Debut, který napsal, režíruje, hraje v něm a je také autorem hudby a textů k písním. Film bude mít premiéru na podzim.
Karlovarský festival uvede k poctě Jesseho Eisenberga snímek Dvojník, v němž si zahrál pod vedením režiséra Richarda Ayoadeho.
Hvězdou i Vášáryová
Jednou z hvězd letošního ročníku bude i Magda Vášáryová. Sedmasedmdesátiletá herečka převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu na slavnostním zakončení. Herečku proslavily role v Marketě Lazarové či Postřižinách.
V hlavní soutěži se letos představí filmy ze Švýcarska, Dánska, Chile, Bulharska, Íránu či Kolumbie. Pořadatelé slibují multikulturní témata a „hodně filmů o ženách, často natočených muži“. Tuzemskou tvorbu zde bude reprezentovat snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou, Janem Cinou a Alenou Dolákovou. Režisér Holý se na festivalu už v minulosti představil se snímkem Zrcadla ve tmě.
V hlavní soutěži nás dále zastoupí drama Pramen, který vznikl v koprodukci se Slovenskem. V režii slovenského režiséra Ivana Ostrochovského se zde představí Aňa Geislerová jako lékařka v okresním slovenském městě 80. let. Snímek otevírá téma státem regulované porodnosti za minulého režimu. Celkem v soutěžích a zvláštním uvedení nabídne karlovarský festival 37 děl.