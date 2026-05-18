Texty ze sbírky současně inspirovaly koncertní projekt Takoví jsme byli, v němž přední osobnosti české hudební scény básně zhudebnily. Uveden bude 24. června v pražském Kostele sv. Šimona a Judy.
Soubor Pozemský prach a Boží dech vznikal během 40 týdnů roku 2025 a představuje osobitý pohled na Starý i Nový zákon — nikoliv z náboženské perspektivy, ale jako lidské výpovědi o vině, naději, pochybnostech, lásce i hledání smyslu. Sbírka propojuje známé biblické motivy se současným jazykem a civilním tónem.
„Nejde o převyprávění Bible. Zajímalo mě, co by její postavy mohly říkat dnes, samy za sebe, lidským hlasem,“ uvedl Horáček.
Vedle ústředních postav a událostí, od stvoření světa přes Mojžíše, Davida či Marii až po ukřižování a vzkříšení Ježíše, dostávají prostor také postavy stojící na okraji příběhů: Veronika, chudá vdova, vojáci pod křížem, prorokyně Mirjam nebo andělé různých hierarchií. Všechny spojuje moment osobního povolání a individuální odpovědi na něj.
Knihu doprovázejí fotografie Jana Šibíka, které vytvářejí obrazový kontrapunkt k textům. Snímky zachycující lidské osudy v různých částech světa — od Afghánistánu přes Arménii až po Oděsu či Gazu — nejsou ilustrací konkrétních básní, ale vizuálním dialogem s tématy bolesti, víry, samoty i naděje.
Doslov ke sbírce napsal evangelický teolog a mluvčí Charty 77 Miloš Rejchrt. Texty ze sbírky současně inspirovaly koncertní projekt Takoví jsme byli, na kterém se podílejí například Michael Kocáb, Steven Mercurio, Ivo Viktorin, Lukáš Sommer nebo Jan Kučera. Vzniká tak žánrově pestré pásmo oscilující mezi klasickou hudbou, folkem, rockem i písňovou poetikou.
„Je to specifická poezie, která je dopředu určena k tomu, aby byla zhudebněna. Má to rytmus a refrény,“ řekl Horáček, který je autorem mnoha textů pro interprety populární hudby.
Na chystaném albu skladby interpretují Iva Bittová, Naďa Válová, Katarína Koščová, Robert Křesťan, Jiří Pavlica, Roman Janál, Xavier Baumaxa a další osobnosti české a slovenské hudební scény. Koncertně je představí 24. června v pražském Kostele sv. Šimona a Judy.
Bývalý prezidentský kandidát Horáček se proslavil jako textař písní populární hudby. Spolupracoval zejména se skladatelem Petrem Hapkou, jejich písně zpívaly největší hvězdy české scény. Po libretu Kudykam a cyklu villonských balad Český kalendář je soubor Pozemský prach a Boží dech jeho třetí knihou veršů.
17. listopadu 2024