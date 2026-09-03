Zemřel básník, publicista a disident Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera

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  15:32aktualizováno  15:32
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HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko...

HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko a úplně vpravo Petr Pospíchal na chalupě Václava Havla | foto: Archiv MF DNES

Festivalu se zúčastní i básník Milan Ohnisko
Milan Ohnisko, Ivan Magor Jirous, 90. léta
Milan Ohnisko, Václav Havel na Hrádečku, 1984
Milan Ohnisko, 90. léta
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Ve věku 61 let zemřel básník a kulturní publicista Milan Ohnisko, někdejší disident, signatář Charty 77 a přítel Václava Havla. Zprávu jako první přinesla facebooková stránka Nedělní chvilka poezie, později ji uveřejnil i režisér Břetislav Rychlík. Ohnisko byl držitelem ceny Magnesia Litera, poslední roky působil v literární obtýdeníku Tvar.

Brněnský rodák žil od roku 2012 v Praze. Informaci o jeho úmrtí potvrdil básník Karel Škrabal, který je v kontaktu s Ohniskovou rodinou.

„Milan žil poezií, každé slovo pro něj mělo váhu, byl velice pečlivý. I jako redaktor a editor. Spolupracovali jsme spolu mnohokrát a vždycky byl v textu či básni upřímně a opravdově ponořen. Milanův odkaz, pokud ho mám teď shrnout, je občanská zodpovědnost a péče o svobodu, vlastní i ve společnosti. A to včetně respektu k síle slova,“ uvedl k Ohniskově osobnosti Škrabal.

Ohnisko se narodil v roce 1965 v Brně. Na začátku 80. let minulého století předčasně opustil nejprve gymnázium na třídě Kpt. Jaroše a poté i střední knihovnickou školu. Živil se jako stavební dělník, kulisák, odečítač vody, skladník a hlídač staveniště. V roce 1987 podepsal Chartu 77.

„S Milanem jsme se znali od konce 80. let, v 90. letech jsem vydal jeho básnickou prvotinu a šest let pracoval u mě v nakladatelství jako redaktor. Shodou okolností jsme spolu mluvili před třemi týdny. Vydal novou sbírku, na kterou jsem přispěl a slíbil mi, že při mé příští cestě do Prahy mi ji předá s věnováním. To už se bohužel nestane,“ poznamenal brněnský básník a nakladatel Martin Reiner.

Kromě 16 básnických sbírek vydal Ohnisko i čtyři knižní rozhovory. Jeho sbírka Světlo v ráně získala v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Pracoval jako redaktor a publicista na volné noze. Jeho práce byla výrazně spojena s literárním časopisem Tvar.

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