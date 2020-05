Miliony k milionům. Brněnské divadlo připravuje hru o nejbohatším Čechovi Kellnerovi

BRNO Brněnské divadlo Feste připravuje inscenaci o nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi, majoritním vlastníkovi skupiny PPF. Premiéra bude 24. června v prostoru Industra. „Jedná se o vůbec první divadelní počin směrem k této velmi diskutované osobě,“ sdělil režisér Jiří Honzírek.

Hru nazvanou Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem napsal Roman Sikora. V inscenaci, která v době nouzového stavu vznikala prostřednictvím videokonferencí, si zahrají Ondřej Novák a Vanda Klestilová.



Podle divadelníků se v posledních letech ve společnosti konečně začíná diskutovat o obrovské moci oligarchů, a to i kvůli veřejnému angažmá premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž do politiky vstupoval jako majitel skupiny Agrofert. Firmu později převedl do svěřenského fondu.

Podnikatelů, kteří první polovině 90. let začali bohatnout díky privatizaci státního majetku, je však více, upozorňuje Divadlo Feste. Jedním z nich je i Kellner, jenž se vyhýbá médiím. Veřejnost má o něm jen málo informací, jeho aktivity jsou ale rozkročené na třech kontinentech a jmění odhadl časopis Forbes na více než 370 miliard korun.

Skupina PPF investuje do celé řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství nebo média. Působí v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku.