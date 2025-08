Zemřel zakladatel Činoherního studia Dvořák. Vedl Bartošku, Heřmánka i další hvězdy

Ve věku 86 let včera zemřel spoluzakladatel Činoherního studia Miloš Dvořák.



Miloš Dvořák v roce 1958 společně s režisérem a dramatikem Pavlem Fialou spoluzaložil v Broumově amatérský soubor Kladivadlo. Soubor byl velmi úspěšný i na prestižních divadelních přehlídkách a festivalech a po přestěhování do Ústí nad Labem v roce 1965 se profesionalizoval. Na počátku normalizace byl divadlu zakázán název a po nuceném odchodu Pavla Fialy spoluzaložil Miloš Dvořák na troskách Kladiva...dla v roce 1972 Činoherní studio. Do roku 1990 zde jako provozní vedoucí úzce spolupracoval s uměleckými šéfy Jaroslavem Chundelou, Ivanem Rajmontem, Pavlem Pecháčkem a Petrem Poledňákem.