Minisérie Monyová dokazuje, jak křehká je lidská bytost v rukách manipulativního predátora

Skutečnost skrytá za zdmi její brněnské vily však byla diametrálně odlišná a připomínala spíše temný psychologický thriller. Nová minisérie s prostým názvem Monyová, která vznikla v produkci Oneplay Original, se pokouší zmapovat právě tento drásavý rozpor mezi mediálním obrazem celebrity a soukromým peklem, které v srpnu roku 2011 vyústilo v její tragickou smrt.
Krutá syrovost domácího násilí
Režie projektu se ujala Zuzana Kirchnerová, žena stojící za úspěchem snímku Karavan. V případě minisérie Monyová se režisérka rozhodla neuhýbat pohledem a ukázala mechanismy domácího násilí v jejich nejsyrovější podobě. Divák se tak stává svědkem procesu, kdy se z původně milujícího partnera stává predátor a z úspěšné, silné osobnosti hromádka neštěstí. Série se přitom nesoustředí pouze na fyzickou agresi, ale především na plíživou manipulaci, chorobnou žárlivost a psychický teror, který oběť izoluje od okolního světa a ničí její sebeúctu.
|
Její muž jí léta týral a znásilňoval, nakonec ji ubodal. Smrt Simony Monyové dodala mnoha ženám odvahu
Obsazení ústřední dvojice bylo pro úspěch takto citlivého tématu naprosto zásadní. Role Simony se ujala Tereza Ramba, která postavu ztvárňuje s mimořádnou citlivostí a odvahou. Její výkon zachycuje Monyovou nikoliv jako plochou oběť, ale jako hrdou ženu, kterou touha po romantickém vztahu dovedla do ničivé spirály. Proti ní v roli Adama Langa, což je jméno, které tvůrci zvolili pro postavu inspirovanou skutečným Borisem Ingrem, stojí Igor Orozovič.
Autenticita na prvním místě
Při přípravě projektu kladli tvůrci velký důraz na věrnost dobovým reáliím i faktům. Režisérka studovala soudní spisy i svědectví lidí z autorčina blízkého okolí. Natáčení probíhalo v lokacích, které přesně simulují atmosféru Brna před více než deseti lety. Důraz byl kladen i na drobné detaily, jako jsou tehdejší kostýmy nebo stylizace knižních obálek. Mezi nejsilnější pasáže patří scény z veřejného života, kdy se hlavní hrdinka musí na veřejnosti přetvařovat a skrývat své utrpení i fyzické stopy násilí pod nánosem make-upu a šatů.
Příběh, který se ve své době stal černou skvrnou české kriminalistiky, je zde rozkryt s téměř chirurgickou přesností. Skutečná vražda z 3. srpna 2011 byla mimořádně brutální a soud za ni vyměřil vrahovi patnáctiletý trest vězení. Minisérie se snaží odpovědět na otázku, proč je tak složité opustit toxický vztah, i když je žena inteligentní a finančně nezávislá. Scénář, na kterém pracovala Barbora Námerová i se syny Monyové, detailně popisuje izolaci oběti, strach o dítě a neustálé pokusy o rozchod, které byly vždy zmařeny manipulací tyrana.
Pravda jako prevence
Kvalita zpracování tohoto projektu již stihla rezonovat i na mezinárodním poli. Seriál ovládl festival Serial Killer, kde získal ocenění za nejlepší projekt střední a východní Evropy, a velkým úspěchem je také výběr do prestižní sekce na Berlinale Series Market v rámci mezinárodního filmového festivalu v Berlíně.
|
Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav
Minisérie Monyová představuje v českém televizním prostředí výjimečný počin. Není to pouze kriminální rekonstrukce jednoho případu, ale hluboká sonda do lidské duše a varování před násilím, které se často odehrává v tichosti za dveřmi domovů. Projekt si klade za cíl dodat sílu a odvahu těm, kteří by v příběhu mohli rozpoznat svou vlastní zkušenost a vyhledat pomoc. Diváci budou mít možnost tento silný a emocemi nabitý příběh zhlédnout v průběhu roku 2026, kdy se objeví v nabídce TV Nova a platformy Oneplay.