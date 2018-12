Místo homofoba raději nikdo. Oscarový galavečer bude možná po třiceti letech bez moderátora

LOS ANGELES Herec a komik Kevin Hart, který měl moderovat slavnostní předávání Oscarů v roce 2019, dobrovolně odstoupil poté, co se provalily jeho poznámky proti homosexuálům na sociální síti Twitter. Filmová akademie za něj náhradu prý nehledá, možná z časových důvodů. Naposledy se Oscary bez moderátora udělovaly v roce 1989.

Kauza Gunn Podobný průběh měla kauza režiséra Jamese Gunna (Strážci galaxie, Úsvit mrtvých). Toho společnost Disney vyhodila kvůli tweetům s pedofilním nádechem. Režisér se za ně omluvil.

Když 4. prosince americký herec Kevin Hart potvrdil, že příští Oscarový galavečer bude moderovat on, nemohl tušit, jak rychle se to obrátí proti němu. Benjamin Lee, editor deníku The Guardian, byl prvním, kdo upozornil na sérii deset let starých Hartových homofobních příspěvků na sociální síti Twitter. V jednom z nich například Hart přirovnával člověka k reklamnímu billboardu s gay tematikou. V jiném o uživateli s přezdívkou twitterovou wayne napsal, že je to bu*na z tlustým obličejem.

Americká Akademie filmového umění a věd dala Kavinu Hartovi ultimátum - buď se omluví celé LGBTQ (zkratka z lesbian, gay, bi, trans a queer) komunitě, nebo se musí vzdát svého moderátorského postu. Hart nakonec oznámil, že Oscary moderovat nebude. Za své výroky se ale také omluvil. „Upřímně se omlouvám LGBTQ komunitě za necitlivá slova z minulosti,“ kál se Hart na svém Twitteru.



Svým odstoupením ale Hart přidělal Akademii problémy, protože do galavečera zbývají necelé tři měsíce. Moderování vyžaduje důkladnou přípravu a místo volby na poslední chvíli se akademie může rozhodnout pro řešení, které naposledy použila v roce 1989 - oficiální moderátor večera nebude žádný.

Moderátor má na Oscarech za úkol usnadnit přechody mezi oceňovanými kategoriemi a v mezičase bavit publikum. Na letošním galavečeru se tohoto úkolu zhostil populární moderátor Jimmy Kimmel.