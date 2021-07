Místo v jednotce si zaslouží jen ti nejlepší. Nový seriál televize Prima ukáže výcvik českých vojenských lékařů

PRAHA Dílo na pomezí hraného seriálu a reality show. 1. mise hodlá na televizní obrazovky vrátit téma vojenství. Neokoukaní herci v mundúrech zažijí i milostná vzplanutí.

Dvanáct mladých aspirujících lékařů, kterým propůjčili tváře neokoukaní herci mladé generace, se snaží dostat do elitní vojenské jednotky a zachraňovat životy. To se ale podaří jen čtyřem nejlepším z nich. Zavládne na „buzerplace“ klid zbraní, nebo si budou kandidáti navzájem vrážet nože do zad?

„Novinka 1. mise je první a současně jediný český seriál, který dá divákovi poznat, jak obdivuhodná je profese vojenských lékařů a jak důležitá je jejich precizní a ve všech směrech náročná příprava,“ sdělila ředitelka obsahu skupiny Prima Lenka Hornová.



Seriál si dal za úkol vykreslit vojáky jako lidi z masa a kostí. Každý z účastníků tak má vlastní touhy a motivace, které se v mnoha případech propletou s osudy ostatních. Onu složku reality show v 1.misi zastoupí vypadávání jednotlivců. Ti, co výcvik nezvládají, musí logicky pryč.

„Na vzniku seriálu se podílí armádní profesionálové a zkušení lékaři z urgentní chirurgie pražských fakultních nemocnic. Jejich odborné poradenství a osobní účast provází většinu výrobního procesu seriálu, od vzniku scénáře přes tvorbu a konzultaci vizuální stránky projektu po samotné natáčení nejen v ateliéru, ale především během náročných exteriérových scén,“ dodává Hornová.

V seriálu si zahrají například Jan Dolanský, Kristýna Leichtová, Radúz Mácha, Libor Matouš, Radek Melša, Petr Kolman, Ondřej Kubina, Jiří Böhm nebo Sára Rychlíková.