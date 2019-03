Festival Mladí Ladí Jazz sází na progresivní proudy světové scény

Mezinárodní festival Mladí ladí jazz již podesáté představí muzikanty, kteří odvážně otevírají jazzové škatulky nejrůznějším hudebním žánrům. Festival 30. března odstartuje v Divadle Archa šarmantní zpěvačka Andreya Triana. Předskakovat jí bude Klára Vytisková.

Andreya Triana vsadila na hudbu už v teenagerském věku. Velmi záhy ji objevili a ke spolupráci vyzvali taková producentská jména jako Bonobo (producent její první desky u Ninja Tune) nebo Flying Lotus. Do pražské Archy přiveze Andreya Triana vedle skvělé kapely také svoje třetí album Life In Colour.

Následující dva koncerty se odehrají na kmenové scéně festivalu v Jazz Docku. 6. dubna zde Edi Nulz namixují punk i jazz v zábavné směsi hudební anarchie, kde je všechno jinak než očekáváte. O dva dny později, 8. dubna se sem vrací jako na místo činu newyorský věrozvěst fúzí jazzu s hudbami nejrůznější kultur, vynikající klarinetista a držitel Grammy Oran Etkin, aby vystoupil s improvizovaným tělesem, složeným z několika významných českých hudebníků.

16. dubna se festival přehoupne do druhé poloviny a přivítá v Paláci Akropolis londýnského hudebníka Alfa Mist. Ten se původně profiloval jako producent v oblasti hip hopu a grimeu. Začal se učit na piano a postupně ho pohltil svět jazzu a filmových soundtracků. V této kombinaci leží kořeny originálního zvuku, ve kterém servíruje melancholicky nadýchaný jazz s alternativním hip-hopem a soulem.

Dalším jménem v programu je Jameszoo, hudební producent z Nizozemska, který o své vlastní tvorbě mluví jako o „naivním kompjůtr jazzu“, dodejme ale jedním dechem, že patří k tomu nejzajímavějšímu na současné evropské scéně. Na albu Fool u labelu Brainfeeder populárního producenta Flying Lotuse s ním spolupracovalo 25 vynikajících muzikantů. Originální hudební koncept, v němž hektický a neorganizovaný nepořádek nalézá svou vlastní soudržnost a jednotu, jistě zaujme i 24. dubna v MeetFactory.

Uhrančivá zpěvačka a raperka Yarah Bravo, o níž BBC jednou napsala, že z jejích úst by zněl hluboce a procítěně i nákupní seznam, rozproudí krev posluchačům v Jazz Docku 25. dubna. Vyrůstala ve Švédsku jako dítě chilských a brazilských emigrantů, lidské i hudební obzory si odjela rozšířit do New Yorku, pak do Londýna a nakonec do Berlína. Byla výraznou třetinou projektu One Self u labelu Ninja Tune a své poslední EP Love is The Movement nahrála ve Vídni.

Závěrečný koncert festivalu proběhne 30. dubna, ale program, který na Mezinárodní den jazzu na Karlově náměstí zazní, je zatím ještě utajen. Na dvou festivalových scénách se vystřídají jazzové hvězdy ze zahraničí i Čech a představí se zde i finalisté soutěže Jazzfruit.