Zemřel moderátor Zbyněk Merunka, v 73 letech podlehl těžké nemoci

Zbyněk Merunka se narodil 19. prosince 1950 v Praze v Břevnově. Po maturitě nastoupil jako elév do Československého rozhlasu, kde začal svou novinářskou kariéru. Zároveň dálkově studoval žurnalistiku. V Československém rozhlasu působil více než 20 let, zejména v zahraniční redakci. Po roce 1989, kdy došlo k transformaci médií v České republice, se připojil k nově vznikajícímu soukromému rádiu Alfa.

V roce 1993 se zúčastnil konkurzu na redaktora chystané soukromé televize Nova, kde místo redaktora dostal nabídku na pozici moderátora hlavní zpravodajské relace Televizní noviny. Dne 4. února 1994 se tak stal jedním z moderátorů prvního živého přenosu TV Nova, když společně s Evou Jurinovou odstartovali vysílání první soukromé televize v České republice. Zbyněk Merunka se stal ikonou zpravodajství, které moderoval následujících pět let.

V roce 1999, po změnách ve vedení televize, se rozhodl opustit TV Nova a připojit se k televizi Prima. Zde moderoval několik populárních pořadů, jako Mňam aneb Prima vařečka, Prima jízda a Autosalon. V soukromém životě se spolu s manželkou Sašou pustil do podnikání a několik let vedli cukrárny Meruňka v Mníšku pod Brdy a Berouně.

V posledních letech Zbyněk Merunka působil na obrazovkách České televize, kde moderoval pořady jako Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli a Putování za vínem. Kromě moderování televizních pořadů se také pravidelně objevoval jako moderátor na různých společenských akcích. Byl také členem fotbalového týmu slavných Amfora.

Poslední rozloučení se uskuteční v rodinném kruhu v Mníšku pod Brdy, kde Merunka posledních 27 let žil.