Morbidní suvenýr. Zpěvákovi legendárních Joy Division už podruhé ukradli náhrobní kámen

Britská skupina Joy Division vznikla v roce 1976. I když vydala jen dvě alba (Unknown Pleasures a Closer), svým chmurným post-punkem se vryla pod kůže posluchačů. Svůj podíl na tom měl i charismatický frontman s teskným přednesem Ian Curtis.

Zpěvák ale trpěl depresemi a epileptickými záchvaty, které nakonec dostával i na pódiu. Curtis tlak nevydržel a v roce 1980 spáchal sebevraždu. Bylo mu 23 let. Jeho hrob na hřbitově ve městě Macclesfield je jakýmsi poutním místem pro fanoušky kultovní kapely. Někteří si z místa ale odnesli něco jiného než jen vzpomínky.

„Vzácný náhrobní kámen byl odnesen nebo přemístěn nejspíše o tomto víkendu. Má okolo jedné stopy čtvereční (zhruba 30x30 centimetrů) je v něm otvor na květiny. Kámen jsme mezitím nahradili,“ popsala chybějící kus správa hřbitova. Zároveň připustila, že se někdo pravděpodobně snažil odstranit i hlavní kámen, na kterém je vyryto zpěvákovo jméno.



The top stone on Ian Curtis's memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

Photos (C) Ian Seivwright pic.twitter.com/GB8ilUui0e