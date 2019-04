Mrtví tak docela neumírají. Oceňovaný režisér Jim Jarmush natočil zombie komedii

LOS ANGELES Jim Jarmush není režisérem, který by zůstal jen u jednoho filmového žánru. V jeho nové komedii Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) se v hlavních rolích představí Adam Driver a Bill Murray. Snímek se premiéry dočká 14. července.

„Říkal jsem ti, že to špatně skončí,“ oznamuje až znuděným hlasem policista Ronald Peterson (Adam Driver). Jeho kolega Cliff Robertson (Bill Murray) ještě znuděněji přikyvuje. Kolem nich se městem prochází horda nemrtvých. Jenže Jarmushovi nemrví nejsou jen taková obyčejná krveláčná horda. Místo mozků je tak přitahuje to, co měli rádi již za svého života. Jeden z nemrtvých se dožaduje kávy, druhý pak vína chardonnay. Z ukázky je patrné, že Jarmush skládá poctu sedmdesátkových zombie filmům a vkládá do ni pořádnou dávku svého osobitého humoru.

Jarmush do svých filmů rád obsazuje osvědčené herce. To ale neznamená, že ve hvězdně obsazené komedii zůstalo jen u nich. Kromě Adama Drivera (BlacKkKlansman, Star Wars) a Billa Murraye (Zombieland, Krotitelé duchů) se divákům představí i Steve Buscemi, Tilda Swintonová, Selena gomezová, Danny Glover, Iggy Pop nebo Chloë Sevignyová.



Nezávislý filmař Jim Jarmush točí filmy od roku 1980. Je znám tím, že se nenechává svazovat žánry. Je miláčkem filmového festivalu v Cannes, odkud už si odnesl čtyři ceny včetně jedné za nejlepší film (Zlomené květiny, 2005). Jeho nejúspěšnějším filmem je patrně surrealistický western Mrtvý muž (1995) s Johnnym Deppem v hlavní roli.