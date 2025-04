Velikonoční mše připomene 110 let od narození Jana Hanuše

Jiří Podešva

10:56

Letos 2. května uplyne 110 let od narození Jana Hanuše, jednoho z vynikajících hudebních skladatelů jeho generace. K této příležitosti zazpívá v neděli 20.dubna v 10 hodin a 21. dubna v 19.30 hodin Břevnovský chrámový sbor v pražské svatomarkétské bazilice jeho slavnostní velikonoční mši Missa III – Paschalis in D et Regina coeli.